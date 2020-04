Zwei E-Sportler aus der Overwatch League haben eine offizielle Strafe kassiert, weil sie während einem Live-Match im Chat "unangemessene" Scherze gemacht haben. Konkret hatten sie die Begriffe "Sex" und "Big Dick" in den in den Spieler-Chat geschrieben.

Die beiden Täter heißen Mun "Lastro" Jung-won vom Team Los Angeles Valiant und Kim "Rascal" Dong-jun von San Francisco Shock. Offenbar war den beiden nicht bewusst, dass nicht nur ihre Mitspieler, sondern sämtliche Zuschauer der Live-Übertragung mitlesen konnten, was sie da gerade getippt haben.

Einer ihrer Team-Kameraden hat sie dann ebenfalls über den Chat darauf hingewiesen, dass ihre Äußerungen für alle sichtbar sind und sie sofort damit aufhören sollen. Zumindest Lastro reagierte dann auch schnell und entschuldigte sich mehrfach mit der Abkürzung "Sry". Ein Twitter-User hat den Live-Chat-Verlauf in Screenshots festgehalten:

Auf der offiziellen Homepage der Overwatch League hat Blizzard bereits die Strafen für Lastro und Rascal eingetragen: Sie müssen jeweils 1.000 US-Dollar zahlen, ansonsten erwarten sie offenbar keine weiteren Sanktionen. Als genauer Regelverstoß wurde "unangemessener Chat während eines Liga-Matches" angegeben.

Beide Profi-Spieler haben bereits via Twitter reagiert: Während Rascal nur ein Gif-Video von Late-Show-Host Conan O'Brian twitterte, der gerade sein Gesicht beschämt hinter seiner Hand versteckt (auch bekannt als Facepalm), zeigt Lastro große Reue für seine Aktion.

In seinem Posting schreibt er, dass er nicht wusste, dass die Zuschauer den Chat während dem Match sehen konnten. Er hätte nur einen Witz machen wollen.

Allerdings räumt er auch ein, dass er die Begriffe so oder so nicht hätte schreiben sollen, egal wer sie zu sehen bekommt. Er würde dafür sorgen, dass so etwas nie wieder geschieht.

I thought the viewers could not see the match chat because everyone was typing in it. I wrote it as a joke, although I should not have done it regardless of whether the viewers could see the match chat or not. I will make sure something like this never happens again.