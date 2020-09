Rainbow Six Siege: Alle Infos zum Finale der GSA-League 2020

Nachdem wegen der aktuellen Coroan-Krise die GSA League 2020 in einem besonderen Format stattfinden musste, steht jetzt nach einigen Umstrukturierungen das Finale der diesjährigen Saison vor der Tür. Wir fassen deshalb für euch alle wichtigen Details zusammen, die ihr zum Event wissen müsst.

Allgemeine Infos zum Finale der GSA League 2020

Um die Gesundheit der Spieler und Teams weiterhin gewährleisten zu können, findet das Finale der GSA League 2020 für Spieler und Zuschauer online statt. Es beginnt am 12. September 2020 mit der Preshow und endet am 13. September 2020 mit dem Grand Final:

Wo kann ich zusehen? Das Turnier wird auf dem offiziellen, deutschen Twitch-Kanal von Rainbow Six: Siege, sowie auf dem YouTube-Kanal UbisoftTV und auf dem Facebook-Profil Rainbow6de übertragen.

Terminübersicht, Übertragung und Spielmodus

Alle Spiele werden als »Best of Three« ausgetragen. Daher können die Spielzeiten der Matches variieren. Der Beginn der darauf folgenden Matches wird zeitnah während des Livestreams bekannt gegeben.

12. September

12:45 Uhr PreShow

13:00 Uhr Opening Ceremony

13:25 Uhr: Semi-Finale #1

im Anschluss: Semi-Finale #2

im Anschluss: Upper-Bracket Final

13. September

12:45 Uhr PreShow

13:00 Uhr XMG Panel

13:15 Uhr Opening

13:35 Uhr: Consolation Finale

im Anschluss: Lower Bracket Final

im Anschluss: Grand Final

Turnier per Doppel-K.O.: Gespielt wird in einem Doppel-K.-O.-Turniersystem. Das heißt, anders als in einem klassischen K.O.-System scheidet ein Team nach einer einmaligen Niederlage nicht sofort aus dem Wettkampf aus. Stattdessen haben die unterlegenen Teams noch einmal die Chance, sich in einem Lower Bracket den Einzug ins Finalspiel zu sichern.

Am 12. September geht es los mit den beiden Halbfinalspielen. Die Sieger dieser beiden Begegnungen spielen anschließend im Winner Bracket direkt weiter um den Einzug in das Grand Final. Am 13. September folgen dann die Spiele im Lower Bracket, in dem sich die unterlegenen Mannschaften des Vortages den Weg zurück ins Finale kämpfen können. Zum Abschluss spielen dann die Sieger des Upper und Lower Brackets im großen Finale um den GSA League Pokal 2020.

Live-Übertragung aus München: Obwohl das Finale der GSA League 2020 online ausgetragen wird, überträgt Ubisoft das Finale im Rahmen einer speziellen Liveshow mit Rahmenevents. Das Finale wird live aus den Eisbach Studios in München gesendet und beinhaltet neben den eigentlichen Matches einzelne Analysen, Spieler-Interviews, Gewinnspiele und einer gesonderte Eröffnungszeremonie.

Teilnehmende Teams im Finale der GSA League 2020

Nach 14 Spieltagen und insgesamt 56 Playoff-Matches haben sich die vier besten Teams der GSA League 2020 für das Finale qualifiziert. Team Secret, G2 Esports, Divison und Rogue konnten sich an die Spitze der Rangliste kämpfen und treten nun vom 12. bis 13. September gegeneinander an. Der Sieger nimmt den Titel als GSA-Meister mit nach Hause.

Preisgeldpool von 40.000 Euro: Das Preisgeld der gesamten GSA Leauge 2020 beläuft sich auf 40.000 Euro und wird auf alle acht Teams der Liga verteilt. Nachdem Platz 5. bis 8. bereits feststehen, spielen die verbleibenden vier Mannschaften noch um ein Gesamtpreisgeld von 28.400€ im Finale. Der Final-Pool ist wie folgt aufgeschlüsselt:

10.000€ für Platz 1

8000€ für Platz 2

5200€ jeweils für Platz 3 und 4

Gewinnspiele während des Final-Events

Fans und Zuschauer können im Rahmen der GSA League Finals 2020 diverse Preise gewinnen. Bei Gewinnspielen verschiedener Partner geht es unter anderem um Recaro-Seats, einen XMG Gaming-Laptop, Kopfhörer von beyerdynamic und weitere Hardware:

XMG: Laptop XMG FUSION 15, Teilnahme über Webseite von XMG

Recaro: fünf Recaro-Gaming-Seats, Teilnahme über Twitter, Instagram und Facebook

Rainbow Six Siege Esports Bag, Teilnahme über Twitter und Instagram mit #R6GSA

beyerdynamics: fünf MMX 300 Headsets im GSA-Look, Teilnahme über Twitter, Instagram und Facebook

Bundle aus XMG Trinity Gaming PC, Nvidia RTX 3070, ASUS ROG Monitor, Recaro Gaming Seat und mehr, Teilnahme auf der Gewinnspielseite von GameStar.de

Mit dem Hashtag #R6GSA könnt ihr euch außerdem an Diskussionen zur GSA League 2020 beteiligen.