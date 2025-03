»Stehe wie ein Idiot dar« - Die Todesszene von Reacher-Star Alan Ritchson in Panem 2 wurde in letzter Sekunde geändert

Als Karrieretribut Gloss macht Alan Ritchson Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) das Leben schwer. Bildquelle: Lionsgate

In Catching Fire (2013) muss sich Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) zum zweiten Mal in der Arena der 75. Hungerspiele gegen die sogenannten »Karrieros« - also die Tribute aus Distrikt 1 und 2 - behaupten.

Tatsächlich war unter ihnen kein Geringerer als der damals 30-jährige Alan Ritchson, dem Katniss in einer actiongeladenen Szene den Garaus macht. Die finale Einstellung ist aber nicht so geworden, wie der Schauspieler es sich ausgemalt hatte.

Wo der Pfeil landet, macht den Unterschied

In einem Interview mit Wired gibt Alan Ritchson preis, dass der Tod seines Charakters Gloss in Catching Fire ganz anders geplant war.

Wir erinnern uns kurz zurück: In einer chaotischen Szene am Füllhorn wird Gloss (Alan Ritchson) von einem Pfeil aus Katniss Köcher durchbohrt. Dort landet er in seiner Brust und der Tribut fällt ins Wasser.

Katniss (Jennifer Lawrence) sollte ursprünglich jedoch auf sein Gesicht zielen, weshalb Ritchson eine deutliche Kopfbewegung nach hinten macht. Konkret sagt er dazu:

Ich war derjenige, der der kleinen alten Dame die Kehle aufgeschlitzt hat. Eigentlich sollte ich einen Pfeil ins Gesicht bekommen, also habe ich so getan, als ob er dort landen würde. Und dann haben sie wohl in der Nachbearbeitung entschieden, dass es ein bisschen zu grausam ist. [...] Also haben sie es auf meine Brust geändert. Aber ich habe es nicht so gedreht! [...] Mein Kopf ist wie bei einem Idioten nach hinten gezuckt, aber das Ding ist in meine Brust eingedrungen, und ich bin so [ahmt die Pose nach] gestorben. Wer würde das tun?

Hier könnt ihr euch die Szene ab Minute 1:24 anschauen. Ihr müsst aber wirklich genau hinsehen, denn alles passiert ziemlich schnell:

Was macht Alan Ritchson aktuell?

Derzeit verkörpert der 42-jährige Schauspieler zum dritten Mal den Ex-Militärpolizist Reacher in der gleichnamigen Serie auf Amazon Prime Video. Die ersten sechs Folgen von Staffel 3 könnt ihr euch bereits beim Streaming-Anbieter anschauen. Dort erscheint wöchentlich (immer donnerstags) eine neue Folge. Falls ihr euch Reachers neues Abenteuer in einem Rutsch ansehen möchtet, könnt ihr das ab dem 27. März 2025 tun.

2:02 Reacher geht in Staffel 3 undercover und lässt sich im neuen Trailer auf dubiose Gesellschaft ein

Autoplay

Ritchsons nächstes Filmprojekt steht auch bereits an. Die Dreharbeiten zu seinem neuen Werk namens Runner sollen im März 2025 beginnen. Im Regiestuhl sitzt Scott Waugh, der sich bereits für Blockbuster wie The Expendables 4 oder Need for Speed verantwortlich zeigte.

Wir durften die gesamte dritte Season von Reacher bereits vorab schauen und sind überzeugt. Was genau uns an der neuen Staffel gefällt, erfahrt ihr im oben verlinkten Artikel.

Wusstet ihr übrigens, dass eine Oma im Supermarkt für Reachers Namensgebung verantwortlich ist? Mehr dazu findet ihr ebenfalls im obigen Kasten.