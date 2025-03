Wieso heißt Reacher eigentlich Reacher? Der Autor der Romanvorlage enthüllt den absurden Grund

So groß, wie Jack Reacher ist, kommt er überall ran. Bildquelle: Amazon Prime Video

Kaum jemand kann Jack Reacher das Wasser reichen. Das unterscheidet ihn vom Rest, er kann nämlich ausgezeichnet anderen Gegenstände reichen - sogar seinen Namen hat er von dieser Fähigkeit.

Klingt erst Mal verwirrend und absurd? Verständlich, eure runzelnde Stirn wird sich aber bald in Luft auflösen. Der Roman-Autor Lee Child hat in einem Interview nämlich verraten, wie er auf den Namen Reacher kam.

Im Gespräch mit BBC erzählt Child, dass er damals seinen Job verloren hatte und seine Frau und er sehr nervös waren, wie es weitergeht.

0:48 Reacher: Bevor ihr mit Staffel 3 startet, bringt euch hier in nur 50 Sekunden auf den neuesten Stand

»Jedes Mal, wenn ich in einen Supermarkt gegangen bin, war dort eine kleine alte Dame, die zu mir sagte: ›Oh, Sie sind ein großer, netter Mann, können Sie mir diese Dose reichen?‹ [auf Englisch: will you reach me that can?]

Also hat meine Frau einen Witz gemacht und gesagt: ›Weißt du was, wenn das mit dem Schreiben nicht klappt, kannst du als Reacher in einem Supermarkt arbeiten.‹ Und ich dachte: Toller Name. Mir ist ein Licht aufgegangen.«