»Das Ärgerlichste im ganzen Spiel«: Stalker 2 bringt frustrierte Spieler über tödlichen Anomalien zusammen

Anomalien sind in Stalker 2 eine der häufigsten Todesursachen. Auf Reddit tun sich Spieler zusammen, um der Gefahr mit Ausweichtaktiken zu begegnen.

Anomalien in Stalker 2 sind für viele Spieler das Letzte, was ihr Charakter sieht oder hört - der Bildschirmtod ist in der Zone ein ständiger Begleiter.

Doch nur weil ihr im Ego-Shooter als Singleplayer unterwegs seid, müsst ihr euch nicht alleine damit herumärgern. Denn die Community befindet sich auf Reddit in regem Austausch über die besten Taktiken, um den Anomalien auszuweichen oder sie gar für die eigenen Zwecke zu benutzen.

Der Clicker in Stalker 2 alias »die Blendgranaten-Anomalie«

Ob die Anomalie »das Ärgerlichste im ganzen Spiel« sei, will Reddit-User Fat-Foot von der Community wissen, und zeigt ein Video, in dem sein Charakter in ein plötzlich auftauchendes weißes Licht rennt. Im Anschluss wird der gesamte Bildschirm mit Licht geflutet, es entsteht ein fast identischer Effekt wie wenn in anderen Ego-Shootern eine Blendgranate gezündet wird.