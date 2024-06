Ein Mann findet einen USB-Stick mit der Aufschrift »Frei zum Kopieren, dann weitergeben« im Zug – und er sieht tatsächlich nach, was darauf ist

Was verbirgt sich auf diesem rätselhaften USB-Stick? (Bild: reddit.com - User BagarDoge; um die Lesebarkeit des Textes zu verbessern, haben wir das Bild leicht nachbearbeitet)

Manchmal findet man merkwürdige Dinge. Etwa USB-Sticks, die aus Wänden ragen. Doch in diesem Fall geht es um keinen fixierten USB-Stick, sondern im Gegenteil um ein Modell, das zum Weiterreichen gedacht ist.

Aber warum soll man ihn weitergeben und was ist darauf zu finden? Genau diese Frage hat sich auch sein Finder mit dem Reddit-Namen BagarDoge gestellt (für Ungeduldige geht es hier zur Auflösung).

Sein passender Foren-Beitrag hat nicht nur uns neugierig gemacht, sondern auch in der Community für große Aufmerksamkeit gesorgt: 20.000 Upvotes und fast 4.000 Kommentare sprechen für sich.

Die gute Nachricht lautet , dass es einen Folgebeitrag mit des Rätsels Lösung gibt, der sich mit fast 12.000 Upvotes und über 1.400 Kommentaren ebenfalls nicht verstecken muss.

Die schlechte Nachricht ist, dass die Auflösung den Finder und die meisten Mitglieder der Community eher enttäuscht zurückgelassen hat.

Warum der USB-Stick zu so vielen Spekulationen führte, welche das genau sind und was sich darauf befindet, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Dem folgenden (ironischen) Rat des Users 40inm4 an den Finder des USB-Sticks solltet ihr dagegen nie folgen, wie unser oben zu sehendes Videoexperiment beweist:

Vergiss nicht, System32 zu löschen, nachdem du ihn an einen Computer angeschlossen hast, falls ein Virus darauf sein sollte.

Eine rätselhafte Aufschrift und viele Spekulationen

Dass der USB-Stick so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, dürfte auch an seiner Aufschrift liegen. Wir nennen sie in der Überschrift und ihr seht sie auf dem Bild zu Beginn dieses Artikels.

Was könnte das sein, dass das so großzügig zum Kopieren und Weiterreichen freigegeben wird?

Folgenden Spekulationen gab es unter anderem in der Community:

Wahrscheinlich ist es nur ein Mixtape von jemandem (User Careless-Tradition73 )

(User ) Mach den USB-Stick erst auf. Wenn er so aussieht, ist es ein USB-Killer . Diese bräunlichen Quadrate sind Hochleistungskondensatoren, die 200 Volt und mehr in einen ahnungslosen USB-Anschluss leiten können. (User Tquilha )

(User ) Wahrscheinlich nur ein Marketing-Gag. Ich glaube, Nine Inch Nails haben vor etwa zehn Jahren etwas Ähnliches gemacht. (User Falkenmond79 )

Häufig genannt werden außerdem Viren und nicht jugendfreie Inhalte. Doch am Ende stellt sich heraus, dass es etwas ganz anderes ist.

Was ist auf dem USB-Stick zu finden?

Kurz gesagt, handelt es sich um religiöse Botschaften, vor allem in Form von Videos. Sie beschäftigen sich häufig mit dem Thema Wunder.

Der Inhalt des USB-Sticks ist auf zwei Ordner aufgeteilt:

1. Ordner History : Darin befindet eine neu übersetze Audio-Version der Bibel (beziehungsweise des alten Testamentes und des neuen Testamentes) sowie eine Readme -Datei.

: Darin befindet eine neu übersetze Audio-Version der Bibel (beziehungsweise des alten Testamentes und des neuen Testamentes) sowie eine -Datei. 2. Ordner Videos : Hier gibt es vier Unterordner, die jeweils mit Jahreszahlen benannt sind. Sie enthalten verschiedene Clips mit Titeln wie 100 Wunder in 100 Tagen , Emily wird getauft oder Die Freude am Heilen .

Wie der Finder des USB-Sticks darauf reagiert, passt gut zu den Beiträgen der Community unter dem Foren-Thread mit der Auflösung:

Ich bin irgendwie enttäuscht, erleichtert und verwirrt zugleich.

Außerdem bedankt er sich für die vielen Tipps zum sicheren Umgang mit dem USB-Stick (dazu gleich noch mehr) und die Spekulationen über seinen Inhalt.

Um sich den Inhalt des USB-Sticks anzusehen, hat sein Finder ein altes Windows Phone verwendet. (Bild: reddit.com - User BagarDoge)

Wie sollte man mit so einem USB-Stick umgehen?

Grundsätzlich empfehlen wir euch, USB-Sticks zu ignorieren, die ihr an unerwarteten Orten ohne direkt erkennbaren Besitzer findet (beziehungsweise, die nicht euch gehören oder jemandem, den ihr kennt).

Ist eure Neugier doch zu groß, solltet ihr die folgenden Grundregeln beachten:

Stellt sicher, dass es sich nicht um einen der oben erwähnten USB Killer handelt, gegebenenfalls mithilfe einer Person, die sich mit diesem Thema auskennt.

handelt, gegebenenfalls mithilfe einer Person, die sich mit diesem Thema auskennt. Nutzt ein möglichst wertloses Gerät ohne jede Netzwerk- und Internetverbindung, das ihr nicht mehr braucht.

Empfehlenswerte Testumgebungen sind virtuelle Maschinen beziehungsweise eine Sandbox, am besten unter Linux statt unter Windows.

Lasst uns abschließend gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr schon mal einen ähnlichen Fund gemacht habt und wie ihr mit so einem USB-Stick umgehen würdet.