Die Sims 4: Ihr könnt durch Nichtstun reich werden und das ganz ohne Cheats

Haufenweise Geld ohne Arbeit? In Sims 4 auch ohne Cheats ein Ding der Möglichkeit.

Zu Hause rumlümmeln, PC-Spiele spielen und dabei zusehen, wie jeden Monat ein Gehaltscheck im Postfach landet? Das klingt nach einem Traum, den wohl kaum jemand in der Realität ausleben kann. Außer ihr habt wirklich sehr reiche Eltern. Doch zumindest in Die Sims 4 gibt es einen Weg, auf diese Weise seinen Tag zu verbringen.

Und nein, damit sind keine Cheats gemeint! Fangt also gar nicht erst damit an, Motherload in die Cheatleiste einzutippen. Damit werdet ihr zwar immer noch schneller zu Geld kommen, dafür macht die neue Methode eines Reddit-Users mehr Spaß.

Hier wird nämlich gleichzeitig euren Arbeitgeber übers Ohr gehauen! Wozu wir euch in der Realität niemals raten würden, ähem.

3:02 Die Sims 4 veröffentlicht pünktlich zu Halloween ein gespenstisches Erweiterungspaket

Reich werden durch Rumsitzen

Im September wurde Die Sims 4 schon ganze 10 Jahre alt, ein beachtliches Alter! Da sollte man vermuten, dass jeder Glitch, jeder Exploit und jeder Trick schon weithin bekannt ist. Doch ein Reddit-User hat jetzt erst herausgefunden, wie unfassbar leicht er seine Arbeitgeber übers Ohr hauen kann. Er beschreibt seine Methode folgendermaßen:

Mein Sim hat ein hohes Ansehen, was ärgerlicherweise bedeutet, dass sie jeden zweiten Tag Jobangebote auf Rang 5 oder höher bekommt, die ich immer abgelehnt habe. Sie ist eine Mutter, die zu Hause bleibt, und der Vater verdient viel, also habe ich es einfach so gelassen. Aber dann habe ich festgestellt, dass man automatisch 3 Tage Urlaub bekommt, wenn man eine neue Stelle antritt. Also habe ich einfach neue Jobs angenommen, die 3 Tage Urlaub genommen und dann gekündigt. Geld fürs Nichtstun!

Eine Methode, die so simpel klingt, dass man wahrscheinlich gar nicht erst darüber nachdenkt! Aber ja, seitdem bezahlte Urlaubstage in Die Sims 4 eingeführt wurden, habt ihr immer drei freie Tage für jeden Job, den ihr annehmt. Das gab es zum Release von Die Sims 4 noch nicht, wurde aber ein paar Monate später durch das Update auf die Version 1.3.18.1010 nachgereicht.

Und offenbar ist seitdem noch nie jemanden bei den Entwicklern aufgefallen, dass sich das System massiv ausnutzen lässt. Ihr bekommt die Urlaubstage immerhin sofort und müsst dann effektiv keinen einzigen Tag zur Arbeit gehen. Das einzige, was an Arbeit herankommt, ist, dass ihr regelmäßig euren Arbeitgeber anrufen müsst, um euch freizunehmen. Ach, und ihr müsst alle drei Tage einen neuen Job finden.

Es gibt noch mehr

Die einfachste Methode bleibt natürlich weiterhin, sich einfach motherload, kaching oder rosebud zu merken. Doch manchmal kann es eben auch Spaß machen, über gänzlich andere Methode an leichtes Geld zu gelangen. Und sei es auch nur, einen reichen Sim zu heiraten und ihn dann vor die Tür zu setzen.

Im Reddit Thread zu den Urlaubstagen gibt es aber noch ein paar mehr elaborierte Vorschläge für schnelles Geld. So schlägt ein User vor, obendrein auch noch die Karriere-Belohnungen zu verkaufen, die man fürs Nichtstun erhält. Wieder andere sehen in einer Karriere als Gärtner eine gute Methode, um mit so wenig Arbeit wie möglich jede Menge Simoleons anzuhäufen.

Mithilfe der Jahreszeiten-Erweiterungen schlagen einige User außerdem vor, regelmäßig lange Feiertage zu erstellen. Auch dann können Sims freibekommen und werden weiterhin bezahlt. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg finden, das in der Realität in die Tat umzusetzen. Dann könnten wir alle mehr Sims spielen.