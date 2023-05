Windows 12: Alle Infos zu Release, Beta und neuen Funktionen

Was ist schon jetzt über Windows 12 bekannt?

Seit Windows XP scheint es so, als würde Microsoft nur mit jeder zweiten Version seines Betriebssystems richtig liegen: XP, 7 und 10 gelten als jüngere Erfolge des Redmonder Konzerns, während Vista, 8 (und 8.1) und 11 für hitzige Debatten unter Nutzern sorgten.

Folgt man dieser Logik, dürfte uns mit Windows 12 wieder ein gutes Betriebssystem erwarten.

Das ist natürlich Kaffeesatz-Leserei, aber wie sieht es mit harten Fakten zu Windows 12 aus? Nun, aktuell noch eher dünn. Dennoch finden sich im Netz bereits eine ganze Reihe von Leaks, Gerüchten und Aussagen zu Windows 12. Was es bereits zu Erscheinungstermin, Preis, Features und mehr zu wissen gibt, haben wir euch hier zusammengetragen.

Zum aktuellen Zeitpunkt hat Microsoft Windows 12 noch nicht offiziell vorgestellt. Der Artikel beruht daher zu einem Großteil auf Leaks und Gerüchten, sowie unserer Einschätzung selbiger als Redaktion. Die folgenden Inhalte sind daher mit einer gewissen Vorsicht zu genießen.

Release: Wann erscheint Windows 12?

Windows 12 kommt - und das voraussichtlich schon 2024. Darauf deuten mittlerweile mehrere Gerüchte hin.

Ist Windows 12 in Arbeit? Das scheinen Daten von Intel zu bestätigen. Die Information stammt vom Twitter-Nutzer @leaf_hobby und wurde von Videocardz aufgegriffen. Demnach sollen Intels kommende Prozessoren der Generation Meteor Lake Windows 12 bereits unterstützen.

Windows 12 geleakt? Warum gerade alle über Microsofts neues Betriebssystem sprechen von Duy Linh Dinh

Kommt Windows 12 schon nächstes Jahr? Die Herleitung für diese Behauptung ist etwas komplexer:

Im vergangenen Sommer entdeckte der Twitter-Nutzer @XenoPanther, dass Microsoft an einer Version 3.2 des Windows Display Driver Models arbeitet.

Laut der Webseite Neowin soll diese Version für Windows 12 reserviert sein.

Gestützt wird das von der Aussage von Windows Central, dass Microsoft alle drei Jahre eine neue Windows-Version veröffentlichen möchte. Windows 11 wurde am 05. Oktober 2021 veröffentlicht.

Jedoch: Solange Microsoft sich nicht selbst zu Windows 12 äußert, ist hier noch gar nichts in Stein gemeißelt. Immerhin sind die Redmonder in der Vergangenheit schon mehrfach zurückgerudert, wenn es um künftige Pläne für Windows geht.

Beta-Download: Kann man Windows 12 schon testen?

Derzeit gibt es noch keine frühe Version von Windows 12, die getestet werden kann. Klingt logisch, denn der Konzern hat sich ja noch nicht offiziell zur Existenz von Windows 12 geäußert.

Insider sind als erste an der Reihe: Den frühestmöglichen Zugang zu einer Testversion bekommt ihr voraussichtlich als Windows Insider. Dort könnten ihr den Canary-Kanal verwenden, um bereits sehr frühe Vorabversionen von Windows zu testen.

Den Canary Channel hat Microsoft im März für besonders experimentelle Windows-Builds eingeführt.

Allerdings darf dabei nicht mit einer stabilen Umgebung gerechnet werden - Bugs und unfertige Funktionen sind an der Tagesordnung.

Muss man Windows 12 neu kaufen?

Auch hier haben wir keine offiziellen Infos von Microsoft. Vermutlich wird es aber wieder möglich sein, kostenlos von älteren Windows-Versionen auf Windows 12 zu wechseln.

Wer keine ältere Version besitzt, wird vermutlich erst eine Lizenz erwerben müssen. Die liegen für Windows 11 aktuell bei 145 Euro für die Home-Version und 259 Euro für die Pro-Version.

Windows 12: Systemanforderungen

Während die Anforderungen mit Windows 11 deutlich anstiegen, soll der Nachfolger Windows 12 sich mit nur ein klein wenig mehr zufriedengeben.

So sollen laut Deskmodder weiterhin Prozessoren der Generationen Intel 8, AMD Zen 2 und Qualcomm 7 erforderlich sein, genau wie ein TPM 2.0 (Trusted Platform Module).

Doppelt so viel RAM: Beim Arbeitsspeicher soll Windows 12 hingegen hungriger werden. Statt der bisher benötigten 4 GByte soll die Mindestanforderung auf 8 GByte steigen. Nötig machen soll das eine künftige Einbindung von Cloud-PCs unter Windows 12.

SSDs werden Pflicht: Außerdem könntet ihr für Windows 12 eine SSD benötigen. Wie Neowin vermutet, könnte der schnelle Flashspeicher Voraussetzung für das kommende Betriebssystem werden.

Kein Pluton-Chip nötig: Verzichten soll Microsoft auf einen obligatorischen Pluton-Sicherheitschip. Der bietet einen verbesserten Malware-Schutz, ist aber nur bei neueren Prozessoren verbreitet.

Angebliche Systemanforderungen Windows 12 könnte in Zukunft das Aus für viele Systeme bedeuten von Nils Raettig

Windows 12: Neue Features

Was wäre ein neues Windows ohne neue Funktionen. Die drehen sich bei Windows 12 voraussichtlich neben einer angepassten Optik vor allem um Künstliche Intelligenz.

Neues Design und Interface

Natürlich braucht ein neues Betriebssystem auch einen frischen Anstrich. Gerüchten zufolge betrifft der unter anderem die Taskleiste und das Benachrichtigungsfenster.

Erstere soll nicht mehr fest am Bildschirmrand sitzen, sondern etwas darüber schweben. Zweiteres könnte von der unteren rechten Ecke an die obere rechte Ecke wandern. Ebenfalls nach oben wandern möglicherweise die Wetter-Anzeige sowie die Such-Leiste.

In Aktion seht ihr das vermutete neue Design bei Tech-Youtuber Tech Sanjeet:

Microsoft splittet die Taskleiste demnach in zwei Teile auf und lagert einen großen Teil an den oberen Bildschirmrand aus. Warum? Möglicherweise, um unten mehr Platz für KI-Features zu schaffen ...

Mehr KI-Funktionen

KI ist aktuell Microsofts liebstes Spielzeug. Allein deshalb erscheint es schon folgerichtig, dass das Unternehmen mit Windows 12 stärker auf Künstliche Intelligenz setzen wird - eine Fortführung dessen, was man mit Windows 11 bereits begonnen hat.

Aber die Indizien gehen sogar darüber hinaus. So erwähnte Microsofts Head of Consumer Marketing, Yusuf Mehdi, gegenüber The Verge, dass KI in künftigen Windows-Versionen eine natürliche Rolle in der Nutzererfahrung einnehmen solle.

Diese Aussage unterstreicht, was Windows-Chef Panos Panay im Rahmen der CES zu Beginn des Jahres zu sagen hatte: KI wird die gesamte Windows-Bedienung neu erfinden.

Modulares Windows dank CorePC

Windows 12 soll modularer werden. Das berichtet Windows Central unter Berufung auf eigene Quellen. Möglich macht das ein Projekt namens CorePC. Dieses soll es Windows 12 erlauben, je nach Gerät nur bestimmte Teile des Betriebssystems zu installieren.

Ein ähnliches Projekt hatte Microsoft bereits für Windows 10 X. Das Betriebssystem ist jedoch nie veröffentlicht worden.

Eigene Hardware für Windows 12?

Erst jüngst kamen Berichte auf, dass Microsoft künftig an eigenen ARM-Prozessoren arbeiten möchte. Diese sollen vor allem auf Windows 12 abgestimmt sein und so eine bessere Zusammenarbeit von Hard- und Software ermöglichen.

Mehr dazu lest ihr in diesem Artikel:

Mehr zum Thema Microsoft kopiert gerade offenbar Apples größten Erfolg der letzten Jahre von Alana Friedrichs

Jetzt seid ihr an der Reihe! Welche der Leaks und Gerüchte rund um Windows 12 haltet ihr für zutreffend? Glaubt ihr an einen Release im kommenden Jahr? Und freut ihr euch auf Microsofts nächstes Betriebssystem oder schaut ihr der ganzen Sache eher skeptisch entgegen? Wir freuen uns auf eure Kommentare!