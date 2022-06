Die Abenteuer des Guybrush Threepwood gelten als Meilensteine der Videospiel-Geschichte. Knapp 32 Jahre nach dem Release des ersten Ablegers erscheint noch 2022 mit Return to Monkey Island ein weiterer Teil. Jetzt gibt es einen neuen Trailer, in dem erstmals richtiges Gameplay zu sehen ist! Viele Fans sind mit dem neuen Grafik-Stil aber unzufrieden.

Damit ihr euch selbst ein Bild davon machen könnt - hier ist besagter Trailer:

Was wissen wir bisher?

Darum geht's in der Story: Seit dem letzten Monkey Island ist wohl so einiges passiert: Der Geschäftsmann Stan ist hinter schwedischen Gardinen, der junge Captain Madison ist Chef einer Gruppe Piraten-Anführer und Melée Island hat wohl auch schon bessere Tage erlebt. Guybrush Threepwood ist derweil unglücklich, da er nie das Geheimnis von Monkey Island fand. Unsere Aufgabe ist es also, diesen unerfüllten Wunsch nun endlich wahr werden zu lassen.

Das zeigt der neue Trailer: Im neuen Video zu Return to Monkey Island sehen wir neben dem ikonischen Protagonisten auch weitere Charaktere, die Fans wiedererkennen werden. Beispielsweise ist der Totenkopf Murray zu sehen, der als (zugegeben eher unnütze) Kanonenkugel fungiert. Erzfeind LeChuck darf natürlich auch nicht fehlen und Elaine Marley ist auch wieder mit an Bord.

Was verrät der Trailer über das Gameplay? Return to Monkey Island scheint wie seine Vorgänger ein klassisches Adventure mit Point & Click-Mechaniken zu werden. Gespielt wird wie gewohnt der Pirat Guybrush Threepwood. Im Trailer bei Minute 1:06 schaut es aber kurz so aus, als könnte man Guybrushs große Liebe Elaine Marley ebenfalls spielen. Das sind aber nur Vermutungen, denn richtig viel Gameplay gab es jetzt natürlich auch nicht zu sehen.

Ob die Spielereihe auch jetzt noch so erfolgreich sein kann wie damals, ist unsicher. Immerhin hat sich in den knapp 30 Jahren nicht nur die Zielgruppe geändert, es gibt jetzt auch das Internet:

Fans sind zwiegespalten

Eigentlich geht ein Traum für viele Fans in Erfüllung. Nach 13 Jahren Monkey Island-Abstinenz erscheint endlich ein neuer Teil ... doch der umstrittene Grafikstil sorgt für Diskussionen. Auch unter unserem Trailer-Upload zeigen sich so einige GameStar-Leser enttäuscht. Der kantige Look entspricht nämlich gar nicht dem gewohnten Pixel-Bild.

Was kritisiert wird: In den YouTube-Kommentaren des Trailers sind viele Fans ebenfalls unglücklich. User Kolton Eichers ist beispielsweise der Meinung, dass die Punkt-Augen nicht genug Aussagekraft für die sonst so lebendigen Charaktere hätten. Andere schreiben wiederum, dass die langen Gesichter und der zu flache Art-Style stören.

Brian McInnis äußert sich beispielsweise wie folgt:

Das ist kein Grafik-Stil, das ist die Rückseite einer Müsli-Packung. Von LeChuck's Revenge zu dem hier ist wohl der größte Schritt zurück, was die visuelle Qualität in der Geschichte der Sequels angeht. Die alten Meister werden den Adventure-Spielen keine zweite goldene Ära geben. Wir müssen es selbst schaffen. Youtube-User Brian McInnis unter dem offiziellen Trailer-Video zu Return to Monkey Island

Unser Podcast zu Monkey Island: Was das neue Monkey Island braucht, um Fans und neue Spieler gleichermaßen zu begeistern, diskutieren wir unter anderem in unserem Plus-Podcast. Dimi und Micha teilen außerdem ihre schönsten Monkey Island-Erinnerungen und was der bisherige Tiefpunkt der Serie war:

Was gut ankommt: Einige Fans freuen sich aber auch über den wagemutigen neuen Art-Style. YouTube-User Tim van Helsdingen versteht den ganzen Hate nicht, er liebt den stilisierten Look. Ähnlich geht es Phoon Bucgene: Er glaubt, dass sich alle, die den Stil bisher nicht mögen, noch daran gewöhnen werden.

AreYouNormalBass ist ebenfalls begeistert:

Ich scheine die Minderheit hier zu sein, aber ich LIEBE diesen Look. Es ist wunderschön und anders, während es trotzdem noch treu genug bleibt, um alle Personen und Orte wiederzuerkennen. Ich denke, es trifft die verrückte Natur der Serie gut. Youtube-User AreYouNormalBass unter dem offiziellen Trailer-Video zu Return to Monkey Island

Ob die Grafik nun besser oder schlechter ist, liegt also im Auge des Betrachters. Auf eine Sache können sich Fans aber auf jeden Fall freuen: Ein Cliffhanger wird endlich richtig aufgelöst. Welcher das ist, erfahrt ihr in folgendem Video:

Wann ist der Release? Return to Monkey Island erscheint noch dieses Jahr, ein genaues Release-Datum ist aber noch nicht bekannt. Das Adventure erscheint neben dem PC auch auf der Nintendo Switch.

Freut ihr euch auf den nostalgischen Trip in die Vergangenheit oder könnt ihr über den neuen Grafik-Stil nicht hinwegsehen? Schreibt es uns in die Kommentare!