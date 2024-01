RTX 4070 Ti Super: Erste Benchmark-Ergebnisse zeigen vor Release, was von der neuen Nvidia-GPU zu erwarten ist

Der Startschuss zum Super-Refresh der RTX 4000 Grafikkarten ist gefallen. Seit dem vergangenen Mittwoch steht die RTX 4070 Super in den Regalen, die für eine UVP von 659 Euro verkauft wird.

In dieser Woche steht wiederum die nächste Nvidia-GPU aus der aktuellen Generation an. Ab dem 24. Januar 2024 findet der offizielle Release der RTX 4070 Ti Super statt, Tags zuvor dürfen die ersten offiziellen Reviews zur Grafikkarte veröffentlicht werden.

Schon jetzt gibt es erste Einblicke in die Leistungsfähigkeit der RTX 4070 Ti Super. Das Portal Videocardz zeigt die neue Grafikkarte im gängigen Benchmark-Tool 3DMark und die Vergleichswerte zur regulären RTX 4070 Ti sowie der nominell stärkeren RTX 4080.

Insgesamt lässt sich hier feststellen, dass die Super-Version im synthetischen Benchmark in etwa 7,5 Prozent schneller als die mittlerweile eingestellte RTX 4070 Ti läuft. Gegenüber der RTX 4080 muss sich die RTX 4070 Ti Super allerdings um satte 15,3 Prozent geschlagen geben.

3DMark-Test RTX 4070 Ti Super RTX 4070 Ti RTX 4080 Speed Way (1440p) 6.236 Punkte 5.474 Punkte

(-13,9 Prozent) 7.214 Punkte

(+13,6 Prozent) Port Royal (1440p) 15.385 Punkte 13.960 Punkte

(-10,2 Prozent) 17.905 Punkte

(+14,1 Prozent) Time Spy (1440p) 23.956 Punkte 22.775 Punkte

(-5,2 Prozent) 28.170 Punkte

(+15 Prozent) Time Spy Extreme (2160p) 11.756 Punkte 10.921 Punkte

(-7,6 Prozent) 14.039 Punkte

(+16,3 Prozent) Fire Strike (1080p) 55.515 Punkte 53.761 Punkte

(-3,3 Prozent) 65.042 Punkte

(+14,6 Prozent) Fire Strike Extreme (1440p) 28.598 Punkte 26.926 Punkte

(-6,2 Prozent) 33.880 Punkte

(+15,6 Prozent) Fire Strike Ultra (2160p) 14.153 Punkte 13.329 Punkte

(-6,2 Prozent) 17.294 Punkte

(+18,2 Prozent)

Nun geben solche synthetischen Benchmarks wie 3DMark nicht immer die volle Aussagekraft über die Leistungsfähigkeit einer Grafikkarte, sind aber immerhin ein gutes Indiz für den Performancesprung, den die rund 890 Euro teure Super-Variante vollzieht.

Insbesondere in diesem Fall wird es spannend zu beobachten, wie sich die RTX 4070 Ti Super tatsächlich in Spielen schlagen wird, denn im Gegensatz zur regulären Version kann das neu aufgelegte Modell auf 16 GByte VRAM zurückgreifen.

Das Mehr an Videospeicher dürfte primär in höheren Auflösungen und Grafikeinstellungen zum Tragen kommen und die neue Nvidia-GPU leistungstechnisch recht nahe an die RTX 4080 bringen. Darauf deuten auch die kürzlich aufgetauchten OpenCL- und Vulcan-Benchmarks zur RTX 4070 Ti Super hin, die ihr im verlinkten Artikel findet.

16 statt 12 GByte Videospeicher - ist die RTX 4070 Ti Super das GPU-Upgrade, auf das ihr gewartet habt? Oder ist euch die Nvidia-Grafikkarte mit einer UVP von rund 890 Euro noch zu teuer? Überzeugt euch der Super-Refresh bis hierhin oder kommt Nvidia mit den verbesserten Specs zu spät für euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!