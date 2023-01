Trotz massiver Kritik: Die RTX 4070 Ti erfreut sich in deutschen Shops der größten Beliebtheit

Anfang des Jahres hat Nvidia die dritte Grafikkarte der neuen RTX-4000-Generation in Form der RTX 4070 Ti auf den Markt gebracht. Die Freude darüber hielt sich in der Gaming-Community aber oft stark in Grenzen, insbesondere mit Blick auf den Preis.

Nicht wirklich geholfen hat dabei der Umstand, dass Nvidia die RTX 4070 Ti ursprünglich als RTX 4080 12GB für noch höhere Kosten auf den Markt bringen wollte. Bereits die Kritik daran führte zu einem beispiellosen Rückzug der Kalifornier, wie ihr hier genauer nachlesen könnt:

Sowas habe ich in über zwölf Jahren als Hardware-Redakteur noch nicht erlebt

Blicke auf die Verkaufszahlen des deutschen Händlers Mindfactory und in die Top-Liste beim beliebten Preisvergleich Geizhals.de zeigen nun, dass unabhängig von all dieser Kritik wohl durchaus verhältnismäßig großes Kaufinteresse an der Grafikkarte besteht.

Einige auf dieser Seite eingebaute Links sind Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhält GameStar je nach Anbieter eine kleine Provision ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.

Aktuelle Top-Seller bei Mindfactory

Die Daten von Mindfactory stammen von der Shop-Webseite selbst. Der Twitter-Nutzer TechEphinany trägt sie regelmäßig zusammen, wie auch unlängst mit Blick auf die aktuellen Grafikkartenverkäufe geschehen.

Die RTX 4070 Ti liegt demnach an der Spitze, dicht gefolgt von der RTX 3060. Die erste aktuelle AMD-GPU folgt in Form der RX 7900 XTX auf Platz fünf:

Dass auch abseits von Mindfactory viel Interesse an der RTX 4070 Ti besteht, wird beim Blick auf die Grafikkarten mit den meisten Zugriffen im Vergleichsportal Geizhals deutlich.

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels werden die ersten drei Plätze von verschiedenen Varianten der RTX 4070 Ti belegt. Auch die restlichen Plätze in der Top 10 nehmen mit einer Ausnahme auf dem achten Platz neue Modelle von Nvidia (RTX 4000) und AMD (RX 7000) ein:

Da man beim Neukauf oft die Tendenz haben wird, ein möglichst aktuelles Produkt zu erwerben, ist es nicht überraschend, dass die Top 10 bei Geizhals von AMDs und Nvidias neuen Modellen dominiert wird. Gleichzeitig ist die RTX 4070 Ti aller Kritik zum Trotz die derzeit günstigste GPU der aktuellen Generationen, was ihre Alleinherrschaft in der Top 3 durchaus naheliegend macht.

Außerdem ein wichtiger Faktor: Wer sich stärker mit dem Thema auseinandersetzt und Kritik an der RTX 4070 Ti übt, der dürfte eher zu denjenigen gehören, die bereits eine ziemlich aktuelle GPU besitzen. Und je neuer und schneller die eigene Grafikkarte ist, desto uninteressanter wird die RTX 4070 Ti.

Zu guter Letzt zeigt der Vergleich mit Verkaufszahlen bei Mindfactory aus der Vergangenheit, dass die RTX 4070 Ti zwar im Verhältnis zu aktuellen Verkäufen anderer GPUs an der Spitze liegt, insgesamt ist das Interesse an Grafikkarten derzeit aber klar geringer als beispielsweise noch vor einem Jahr.

So liegt die meistverkaufte GPU im folgenden Tweet TechEpiphanys vom Dezember 2021 bei den Verkäufen um 70 Prozent über der RTX 4070 Ti und auch insgesamt wurden trotz damaliger GPU-Krise deutlich mehr Grafikkarten verkauft (Top 10 aktuell: insgesamt 1.485 verkaufte GPUs, Top 10 damals: insgesamt 2.340 verkaufte GPUs).

Gründe dafür sind vermutlich auch die Auswirkungen des Ukraine-Konflikts und die allgemein hohe Inflation. Deutlich günstigere und neue Grafikkarten im Preisbereich von 500 Euro oder weniger sind derzeit gleichzeitig nicht in Sicht.

Das macht die Situation auf dem GPU-Markt für viele Spieler aktuell wenig attraktiv, worauf wir bereits in Form einer Kolumne näher eingegangen sind. Ihr findet den passenden Artikel unter dem folgenden Link:

Luxusgut Grafikkarte: Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell so weit kommt

Empfindet ihr die Verkaufszahlen der RTX 4070 Ti bei Mindfactory und die hohe Platzierung bei Geizhals als überraschend oder in Anbetracht der aktuellem Umstände als erwartbar? Und wie sind eure Pläne in Sachen Grafikkarte aufrüsten generell? Schreibt es gerne in die Kommentare!