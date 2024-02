Spieler kaufen extra einen Adapter, um ihre sündhaft teure Grafikkarte zu schützen, doch es passiert (zu) oft genau das Gegenteil

Der Cablemod-Adapter ist nun offiziell Geschichte.

Seit dem Release der Nvidia Geforce RTX 4090 tauchen immer wieder Nutzerberichte auf, wonach der in diesem Zuge neue 12VHPWR-Anschluss zu Problemen führt. Genauer: Vermutlich aufgrund Platzmangels kann es vorkommen, dass der Stecker oder Anschluss der RTX 4090 schmilzt.

Der Zubehörhersteller CableMod wollte hier mit einem Winkeladapter Abhilfe schaffen, der wahlweise in 90 oder 180 Grad zur Verfügung stand. Allerdings wohl ohne Erfolg, denn das Unternehmen selbst hat die Adapter inzwischen zurückgerufen.

Jetzt folgt ein offizieller Rückruf der US-Behörde CPSC (»Consumer Producy Safety Commission«), der auch das Ausmaß des durch den CableMod-Adapter entstandenen Schadens deutlich macht.

KI-unterstützer Inhalt Das Wichtigste in Kürze Cablemod hat einen Winkeladapter als Lösung für 12VHPWR-Probleme angeboten, aber diese wurden im Dezember 2023 zurückgerufen.

Die US-Behörde CPSC ruft nun offiziell zur Einstellung des Einsatzes der Adapter auf.

272 Fälle wurden gemeldet, bei denen der Adapter zu Schäden an der GPU führte - finanzieller Schaden bei 74.500 US-Dollar.

Betroffene können eine Rückerstattung oder Gutschrift erhalten.

Der Rückruf im Wortlaut: Wie die CPSC in einer offiziellen Mitteilung erklärt, sollen »Verbraucher schnellstmöglich den Einsatz der zurückgerufenen Winkeladapter einstellen«.

Im Anschluss sollen sich die Kunden jeweils direkt an CableMod wenden, um Anweisungen für die sichere Entfernung und Zerstörung des Adapters sowie eine vollständige Rückerstattung oder entsprechende Gutschrift der jeweiligen Kaufsumme zu erhalten.

Als betroffene Produkte zählt die CPSC hier die Version 1.0 und 1.1 des 90-Grad-Adapters auf, welche 36 x 21 x 21 mm respektive 36 x 21 x 22 mm messen.

Beim 180-Grad-Adapter werden ebenfalls beide Versionen genannt, die Maße belaufen sich hier auf 41,5 x 21 x 17,5 mm respektive 41,5 x 21 x 20 mm.

Welcher Schaden ist entstanden? Insgesamt wurden laut der CPSC zwischen Februar und Dezember 2023 272 Fälle gemeldet, bei denen der Einsatz des CableMod-Adapters zu einem Schaden geführt hat.

Die jeweiligen Winkelstecker sollen sich demzufolge gelöst und überhitzt haben, was wiederum eine geschmolzene GPU-Buchse zur Folge hatte.

Der finanzielle Schaden soll sich hierdurch auf mindestens 74.500 US-Dollar belaufen, verletzt wurde durch die auftretenden Probleme niemand.

So reagiert der Hersteller: CableMod selbst hat auf der offiziellen Webseite zum Thema bereits im Zuge des freiwilligen Rückrufs Informationen hinterlegt, wie der Winkeladapter korrekt entfernt, zerstört und entsorgt wird.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Das bezahlte Geld kann nach Bearbeitung des jeweiligen Antrags zumindest derzeit nur per PayPal zurückgefordert werden, alternativ bietet das Unternehmen eine Gutschrift für den hauseigenen Shop in gleicher Höhe an.

Das Prozedere betrifft indes ausschließlich die Winkeladapter; das gewinkelte Kabel soll hiervon unberührt bleiben.

Damit ist die mittlerweile durchaus als »Posse« zu bezeichnende Diskussion rund um den 12VHPWR-Stecker um ein weiteres Kapitel reicher. Die hat so einige Kuriositäten hervorgebracht - etwa die vermeintliche Empfehlung, euer Kabel mit einem Föhn zu erhitzen:

Rückrufaktion bei CableMod: Hattet ihr einen der Winkeladapter des Herstellers in Betrieb und gab es bei euch Probleme? Seht ihr in den konkreten Fällen die Verantwortung bei Nvidia, CableMod oder den Nutzern selbst? Hat die Aktion einen Einfluss darauf, welche GPU ihr euch bei eurem nächsten Upgrade holt? Lasst uns eure Meinung in den Kommentaren da!