12VHPWR-Stecker: Wenn ihr eure RTX 4090 installieren wollt, solltet ihr einen Föhn zur Hand haben

Moderne Probleme erfordern moderne Maßnahmen: Seasonic empfiehlt einen Föhn, um eure RTX 4090 sicher anzuschließen.

Die Geforce RTX 4090 feierte ihren Release vor mehr als einem Jahr. Insbesondere zum Marktstart des aktuellen Nvidia-Flaggschiffs häuften sich die Berichte, wonach der neue 12VHPWR-Anschluss mit Überhitzungsproblemen zu kämpfen hat.

Zwar hat sich die Lage in inzwischen 14 Monaten seitdem größtenteils beruhigt, doch vereinzelt treten immer noch Nutzermeldungen auf, wonach der RTX-4090-Stecker geschmolzen sei - oder ein zugehöriger Winkeladapter, der von Cablemod vertrieben wird.

Genau diese Winkeladapter wurden seitens Cablemod mittlerweile zurückgerufen. Dies wirft wiederum erneut die Frage auf, wie Besitzer einer RTX 4090 das entsprechende Stromkabel biegen können, um die gewünschte Verbindung sicher herstellen zu können.

Netzteilhersteller Seasonic schlägt hierfür eine ungewöhnliche Methode vor. In einem FAQ-Bereich zu den hauseigenen PSUs in Verbindung mit dem 12VHPWR-Stecker erklärt das Unternehmen, man solle einen Föhn (oder eine äquivalente Hitzequelle) verwenden, um das Kabel vor dem Einstecken zu erhitzen.

Damit soll das entsprechende Kabel leichter zu biegen sein, um Schäden vorzubeugen. Allerdings sollte man es nicht mit der Erhitzung übertreiben, um die Isolierung nicht zu beschädigen.

Danach sind die üblichen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um auf Nummer sicher zu gehen. So sollen Nutzer darauf achten, dass das Kabel komplett in der RTX 4090 eingesteckt ist, bis ein Einrasten hörbar ist. Ist der 12VHPWR-Stecker einmal drin, sollte dieser möglichst in Ruhe gelassen werden.

Generell sollte das Kabel vom Anschluss ausgehend erst nach den ersten 35 Millimetern gebogen werden. Die genannte Föhn-Maßnahme wird von Seasonic indes explizit nur für die hauseigenen Netzteile und zugehörigen Kabel empfohlen.

Andere Hersteller haben in den vergangenen Monaten ebenfalls eigene »Workarounds« entwickelt, um einer möglichen Schmelze des 12VHPWR-Steckers vorzubeugen. Nvidia selbst hat wohl ebenfalls reagiert und heimlich, still und leise eine neue Revision der RTX 4090 Founder's Edition mit kürzeren Pins auf den Markt gebracht.

Jetzt seid ihr gefragt: Wie steht ihr zur Thematik rund um den schmelzenden 12VHPWR-Stecker? Ist der Anschluss ein grundsätzliches Problem der RTX 4090, nur etwas anfälliger oder sind solche Vorfälle reine Bedienfehler? Habt ihr den Föhn-Trick ausprobiert oder andere »Hilfsmittel« genutzt, um eure Grafikkarte anzuschließen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!