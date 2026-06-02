»Schaltet es einfach aus«: Die Entwickler von CoD Modern Warfare 4 wollen weniger SBMM und die Community rastet trotzdem aus

Das Thema Skill Based Matchmaking erzürnt erneut die Call-of-Duty-Fans.

Skill Based Matchmaking (SBMM) gehört zu den kontroversesten Mechaniken im Online Gaming. Besonders in der Call-of-Duty-Community hat sich das Feature in den letzten Jahren viele Feinde gemacht, seit es 2019 mit Modern Warfare von Infinity Ward eingeführt wurde.

Jetzt hat sich der Entwickler zu Wort gemeldet, ob SBMM im kommenden Modern Warfare 4 zurückkehren wird. Die kurze Antwort lautet ja, doch die Entwickler gehen trotzdem einen Schritt auf die Fans zu. Denen reicht das aber offenbar nicht.

Black Ops 7 als Vorbild?

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Was ist das Problem mit SBMM? Spieler werden nur mit Konkurrenten in eine Lobby gesteckt, die einem ähnlichen Skill-Level entsprechen. So soll gewährleistet werden, dass sich jede Runde ausgeglichen anfühlt. Besonders für schwächere Spieler ist das von Vorteil, da sie so nicht komplett überrannt werden und frustriert aufhören.

Die Fans kritisieren daran, dass sie keine Lernkurve spüren, weil sich jedes Match gleichförmig und ähnlich schwer anfühlt. Meist enden alle Runden in einer Schwitzerei, während die echten Erfolgsmomente selten sind.

In CoD: Black Ops 7 von Treyarch wurde das SBMM zwar nicht ausgeschaltet, aber stark reduziert. Aufgrund der schlechten Verkaufszahlen des Spiels gab es jedoch in der Community die Befürchtung, dass diese Änderung wieder rückgängig gemacht wird.

Wie CharlieIntel von den Entwicklern erfahren haben will, ist das aber nicht so. Infinity Ward will die Änderungen von Black Ops 7 in Bezug auf SBMM nicht in die Zeit vor dem Spiel zurückdrehen. Laut CharlieIntel analysieren die Entwickler aktuell Daten und werden das System vor dem Launch transparent bekannt geben.

Das bedeutet, dass das SBMM in MW4 nicht zwangsläufig so funktionieren wird wie in BO7, doch es dürfte weiter heruntergeschraubt sein als noch in MW3 und BO6.

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Der Community reicht das nicht

In der Kommentarspalte auf X findet ihr fast ausschließlich negative Kommentare zu der Neuigkeit. Die Gründe sind vielfältig. Viele Menschen werfen den Entwicklern vor, zu lügen und dass das SBMM in BO7 genauso oder ähnlich stark gewesen sei wie in den Teilen davor.

Weitere sind wütend, dass überhaupt an dem System festgehalten wird, obwohl sich die Community schon seit 2019 wünscht, dass es abgeschafft wird. Wieder andere pöbeln nur herum und machen ihrem Ärger Luft. Einige Reaktionen seht ihr hier:

Kelvin : Schaltet es einfach ab! Sie haben das Spielgefühl der normalen Public Lobbys komplett ruiniert, indem sie diese über die Jahre immer mehr wie Ranglisten-Spiele gestaltet haben. Und dann wundern sie sich, warum die Leute nicht mehr stundenlang spielen können, ohne sich völlig ausgebrannt zu fühlen.

: Radar : Glauben wir alles, was sie sagen?

: Kolt: Oder sie drehen zurück in die Zeit, wie es vor 2018 war ... Damals als es ein Ding war, über das sich niemand beschwert hat.

Call of Duty: Modern Warfare 4 will aber zumindest in einem Punkt zurück die Zeit zurückdrehen. Bunte lizenzierte Skins wie die Ninja Turtles, die Teletubbies oder sogar Lady Gaga sollen der Vergangenheit angehören. Infinity Ward möchte mit dem neuen Ableger wieder mehr Ernst in den Shooter bringen. Weitere Infos dazu findet ihr in der Linkbox weiter oben.