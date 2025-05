RTX 5060 offiziell angekündigt: An diesem Tag erscheint die 300-Dollar-Grafikkarte

Die RTX 5060 kommt knapp einen Monat nach der RTX 5060 Ti auf den Markt. (Bild. Asus)

Im April 2025 hat Nvidia neben den beiden Versionen der GeForce RTX 5060 Ti auch die besonders günstige RTX 5060 vorgestellt. Einen genauen Veröffentlichungstermin der Grafikkarte gab es damals allerdings noch nicht. Den hat Nvidia jetzt nachgeliefert und zudem ein paar Details genannt.

Wann erscheint die RTX 5060?

Wie Nvidia in einem neuen Blogpost bekanntgibt, startet die RTX 5060 gemeinsam mit der Laptop-Version am 19. Mai 2025. Zum Launch soll die Grafikkarte knapp 300 US-Dollar kosten. Ob der Preis dann auch in der Realität so niedrig ausfallen wird, bleibt allerdings abzuwarten.

Da es keine Founders-Edition von Nvidia gibt, können auch die Euro-Preise für die neuen Modelle aktuell nur geschätzt werden. Der Vorgänger startete bei 329 Euro und mit Blick auf den Dollar-Preis dürfte das bei der RTX 5060 ähnlich aussehen.

0:30 RTX 5060: Nvidia zeigt die neue Einsteiger-GPU

Autoplay

Große Fragezeichen bei der Spiele-Leistung

Neue Details zur Ausstattung der RTX 5060 gibt es nicht. Die Spezifikationen der Grafikkarte waren aber auch schon bekannt:

NVIDIA-Architektur Blackwell GPU-Chip GB206-250 Shader-Einheiten 3.840 VRAM 8 GB GDDR7 Boost-Takt 2.500 MHz Speicherinterface 128 Bit Speicherbandbreite 448 GB/s TDP 145 W

Besonders die Entscheidung, »nur« 8 GB VRAM zu verbauen, sorgt seit der Ankündigung der Grafikkarten für Diskussionen. Gerade die Spieleleistung dürfte darunter stark leiden, auch wenn tatsächliche Tests natürlich noch ausstehen.

Nvidia selbst gibt sich dennoch ziemlich selbstbewusst in dieser Hinsicht, was in erster Linie an KI-Tools wie DLSS 4 mit Multi Frame Generation liegen dürfte. Bei Spielen, die DLSS4 unterstützen, soll die RTX 5060 beispielsweise doppelt so viel Leistung wie die RTX 4060 bieten. Viele Spiele sollen mit mehr als 100 FPS spielbar sein.

Bei Titeln, die nicht speziell für die Nvidia-GPUs optimiert wurden, dürfte die Leistung allerdings deutlich geringer ausfallen. Immerhin wächst der Katalog solcher Spiele mit RTX-Unterstützung immer weiter.

Im selben Blogpost kündigte Nvidia mit New World: Aeternum, MechWarrior 5: Clans und Spirit of the North 2 beispielsweise drei weitere Titel an, die noch vor dem Release der RTX 5060 mit DLSS-4-Support ausgestattet werden.

Was denkt ihr über die RTX 5060? Zu schwach oder dank KI-Tools ein Preis-Leistungs-Tipp?