RuneScape: Dragonwilds verwandelt die Welt eines Ur-MMOs in ein Survivalspiel mit Unreal Engine 5

Im neuen Survivalspiel der RuneScape-Macher geht ihr auf Drachenjagd.

RuneScape: Dragonwilds wird ein neues Koop-Survivalspiel mit Open World und in der Unreal Engine 5, das sich an der Welt des bekannten MMOs orientiert. Entwickler Jagex plant einen Early Access auf Steam noch im Frühling 2025.

Das neue RuneScape-Survivalspiel

Die Dragonwilds sind ein Teil des Kontinents Ashenfall, also nicht der Spielwelt, die ihr im MMO erkundet. Bevor wir ins Detail gehen, hier aber erstmal die wichtigsten Fakten zu RuneScape: Dragonwilds:

Genre: Open-World-Survivalspiel

Open-World-Survivalspiel Spieleranzahl: Dragonwilds kann alleine oder mit bis zu vier Spielern im Koop gespielt werden.

Dragonwilds kann alleine oder mit bis zu vier Spielern im Koop gespielt werden. Release: Der Start des Early Access ist im Frühling 2025 geplant.

Der Start des Early Access ist im Frühling 2025 geplant. Kosten: Aktuell ist noch nichts zum Preis bekannt.

0:25 RuneScape: Dragonwilds macht aus dem MMO-Urgestein ein Survivalspiel in Unreal Engine 5

Autoplay

Das steckt in RuneScape: Dragonwilds

Euer übergeordnetes Ziel ist der Sieg über die Drachenkönigin. Wie jedoch im Genre üblich füllt ihr eure Spielzeit eher zum kleineren Teil mit dem Drachentöten und zum Größeren mit Farmen und Craften.

Anders als in vergleichbaren Genrevertretern wie Enshrouded oder Valheim müsst ihr aber nicht zwangsweise mit Axt und Spitzhacke Eiche und Kupfererz zu Leibe rücken.

Durch die »wilde, transformative Magie« in Aschenfall könnt ihr Bäume mit einer beschworenen spektralen Axt fällen und Erzadern mit einem Zauber sprengen. Aus den gesammelten Ressourcen wird dann alles hergestellt, was ihr so braucht.

Dazu gehören natürlich Werkzeuge, Waffen und Rüstungen, aber auch das Brauen von Tränken. Aus einzelnen Bauteilen und Mobiliar erschafft ihr eine eigene Basis, die dann als Ausgangspunkt für eure Erkundungen dient.

Ein Fortschrittssystem, über das ihr neue Zauber, Rezepte und Fähigkeiten freischalten könnt, gehört ebenfalls zum Genre-Standard wie eine Form von Bedürfnis nach Wasser und Nahrung für euren Charakter.

Obwohl Ashenfall ein neuer Kontinent ist, sollen RuneScape-Veteranen bei den Gegnern auf einige bekannte Gesichter treffen. Außerdem fanden einige Orte in Dragonwilds ihre Inspiration in der Welt des bekannten MMOs.

Ihr könnt euch RuneScape: Dragonwilds bereits auf eurer Steam-Wunschliste setzen. Am 15. April 2025 ist außerdem ab 18:00 Uhr auf Twitch ein Stream mit weiteren Details zum Spiel geplant.

Jagex hat bereits einige Alpha-Tests mit kleineren Spielergruppen absolviert, will aber im Early Access noch mehr Feedback sammeln und das Spiel gemeinsam mit der Community weiterentwickeln. RuneScape: Dragonwilds soll mindestens bis 2026 im Early Access bleiben, später ist jedoch auch ein Release auf anderen Plattformen geplant. Konkrete Pläne gibt es dazu aber noch nicht.