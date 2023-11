»Außer Kontrolle« - MMO-Spieler angelt 1 Million Fische und das ist noch sinnloser als ihr denkt

Sieht altbacken aus, ist aber immer noch erstaunlich beliebt: das MMORPG Oldschool Runescape

Was fangt ihr mit rund 2.500 Stunden Lebenszeit an? Baut ihr ein Haus für euch und eure Familie? Lernt ihr endlich mal Japanisch oder Gitarre spielen? Oder fangt ihr eine Million Fische in einem mehr als zehn Jahre alten MMORPG, nur um auf die Frage nach dem Warum zu antworten: Warum nicht?!

Genau das hat nämlich ein Spieler von Oldschool Runescape fertiggebracht. Er hat so lange Zeit in das Fangen von Fischen gesteckt, bis er sein selbst aufgerlegtes Ziel erreicht hat. Wirklich viel bringen wird ihm seine stolze Beute aber nicht.

Du bist verrückt! - Da hast du nicht Unrecht!

Wer die Aktion, eine siebenstellige Summe an Fischen aus dem Meer zu ziehen, für sinnlos hält, wird gleich noch mehr mit dem Kopf schütteln: Der Meeresbewohner bringt dem Spieler namens AvengedKalas nicht einmal besonders viel.

Denn bei seinem Fang handelt es sich um den sogenannten Monkfish und der ist zwar seltener anzutreffen, heilt beim Verzehr aber sogar noch deutlich weniger HP als andere Schuppengenossen. Ihr seht also: Die Frage nach dem Warum ist hier wirklich mehr als berechtigt. Und die Antwort wird euch vielleicht nicht zufriedenstellen.

Ein Insider-Joke, der außer Kontrolle geraten ist. - Das ist unter den zahlreichen Antworten des fleißigen Spielers im Reddit-Thread die noch aussagekräftigste Aussage, als er nach dem Grund befragt wird. Es sei einfach eine Kombination aus persönliche Vorlieben und Hartnäckigkeit .

Ein Redditor findet deutliche Worte:

Ich verstehe, dass jeder eine Flucht und eine Auszeit braucht, um Dinge zu tun, die ihm Spaß machen, aber verdammt noch mal, was für eine Verschwendung von Lebenszeit!

Die Antwort des Meisteranglers:

Meh. Ich bin mit allem zufrieden.

Er selbst scheint im Reinen mit seiner Tat zu sein und sie in keinster Weise zu bereuen. Angefangen habe er zu Beginn der Corona-Pandemie, die tägliche Spielzeit schätzt er auf rund zwei bis drei Stunden. Da es sich beim Angeln in Oldschool Runescape offenbar um eine recht anspruchslose Tätigkeit handelt, konnte er nebenbei Switch zocken, Streaming-Dienste schauen oder an Zoom-Kursen teilnehmen.

Was sagt ihr zu der Leistung des Oldschool-Runescape-Spielers? Könnt ihr solchen Errungenschaften angesichts der investierten Zeit durchaus Respekt abbringen oder müsst ihr wie viele User auf Reddit ebenfalls mit dem Kopf schütteln? Habt ihr selbst schon einmal solche schrägen Ziele in MMOs verfolgt? Wenn ja, welche? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!