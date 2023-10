World of Warcraft: Hardcore-Spieler verliert seinen Charakter durch traurigen Verrat für immer

Da wäre Arthas Menethil nicht erfreut, was die verräterische Wache wohl als Strafe erwarten würde?

Duell bis zum Tod! Eben ein solches hat einem Hardcore-Charakter in WoW-Classic einem der beiden Kontrahenten das Leben gekostet. Am Ende lag ein Untoten-Magier endgültig erledigt am Boden - für immer verloren.

Warum für immer? Auf den Hardcore-Servern bei WoW-Classic hat jeder Charakter exakt ein Leben, wer das verliert, muss sich von dem Char verabschieden.

Allerdings kam der tödliche Schlag nicht vonseiten seines Gegenübers, sondern aus unerwarteter Richtung: ein glasklarer Fall von Totschlag im Namen des Gesetzes! Wir gehen auf die Suche.

Der tödliche Arm des Gesetzes

Im obigen Reddit-Post erlebt ihr das Ende des besagten Untoten-Magiers Thegreek . Der Schuldige an seinem wahrlich ewigen Ableben ist eine Horden-Wache, die ihm den Schädel gespalten hat.

Aber warum? Die Antwort, weshalb die eigentlich den Untoten freundlichen gesinnte Wache, derart aus der Rolle fällt, ist einfacher gegeben als vielleicht gedacht.

Er hatte keine Wahl: Bereits nach wenigen Sekunden nach Start der Aufnahme verliert der Untote das Duell gegen den Tauren. Doch ein Schadenszauber tickt noch kurz weiter, nachdem eigentlich alle Aggression hätte schweigen sollen. Das Ergebnis: Die Orkwache nahm die Situation als PvP wahr und verteidigte den Angegriffenen, wie sein Eid für die Horde es ihm befiehlt.

Und aufgrund des enormen Levelunterschiedes hat der Untote keine Chance, seinem Schicksal im Staub der Straße zu entgehen.

Was ist daraus zu lernen? Eventuell sollte Blizzard sich hier den Programmcode rund um Duelle nochmal genauer ansehen. Das Problem lässt sich bestimmt lösen. Bis dahin sollten vielleicht alle Möchtegern-Duellanten eher in einiger Entfernung zu Wachen dem Spaß des Zweikampfes frönen.

Auch wenn das Blizzard heutzutage nicht mehr derselbe Entwickler wie zu WoWs Hochzeiten ist, eines können sie bis heute unverändert: vorgerenderte Cutscenes. Dieses beweist auch das vor einigen Jahren erschienene Intro zum Addon Burning Crusades für die Classic-Server.

Und direkt hier runter findet ihr abseits einiger Guides auch eine persönliche Geschichte, die aufzeigt, was für Folgen MMO-Sucht haben kann.

Habt ihr auch in eurer persönlichen WoW-Geschichte solch einen Rechts-Unfall erlebt? Sind die Wachen allzeit eure Freunde oder wahrt ihr doch ab und an Abstand zu den an sich von Haus aus hilfsbereiten Ordnungshütern? Duelliert ihr euch überhaupt mit Freunden oder Fremden? Schreibt uns eure Gedanken, Geschichten und Meinungen gerne in die Kommentare!