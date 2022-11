Am 13. Dezember erscheinen mit der RX 7900 XT und der RX 7900 XTX die beiden neuen Grafikkarten-Flaggschiffe von AMD. Basierend auf einem Gerücht von BoardChannels gingen viele bisher davon aus, dass es zum Start nur die AMD-eigenen Grafikkarten geben würde.

Neuere Informationen lassen jedoch vermuten, dass zum Release auch RX-7900-Modelle von verschiedenen Boardpartnern bereitstehen werden - und nicht wie befürchtet erst ein bis zwei Wochen später.

Das Update zum zeitigen Release der Custom-Karten stammt von unseren deutschen Kollegen von ComputerBase. Basierend auf Angaben, die man von den Boardpartnern erhalten habe, sollen demnach zumindest einige von ihnen gemeinsam mit AMD starten.

Dabei soll es sich auch wirklich um Custom-Modelle handeln, die sich von den AMD-eigenen Versionen (MBA: Made by AMD) unterscheiden, und nicht nur um MBAs in abgeändertem Design.

Diese Custom-Modelle werden aller Voraussicht nach noch einmal eine Schippe drauflegen und die AMD-eigenen MBAs bei der Performance, aber auch beim Preis übertrumpfen.

Welche Custom-Modelle könnte es zum Start geben?

Der Beitrag von ComputerBase erwähnt nicht, welche Boardpartner genau bereits am 13. Dezember in den Handel gehen.

Insgesamt soll es zu einem späteren Zeitpunkt mindestens Custom-Modelle der folgenden zehn Boardpartner geben: ASRock, Asus, Biostar, Gigabyte, MSI, PowerColor, Sapphire, Vastarmor, XFX und Yeston.

Vermutlich starten davon zumindest Asus, PowerColor und Sapphire bereits am 13. Dezember. Alle drei Hersteller haben bereits Teaser oder Ankündigungen für ihre RX-7900-Varianten veröffentlicht.

Ob eines der Custom-Modelle ansatzweise in Reichweite des Nvidia-Flaggschiffs RTX 4090 kommen wird? Zumindest die Standard-Karten sind laut AMDs eigener Aussage nicht für dieses Duell ausgelegt.

Was meint ihr? Wird es am 13. Dezember bereits Custom-Modelle der RX 7900 geben? Und greift ihr lieber zu den AMD-eigenen Varianten oder habt ihr einen bestimmten Boardpartner, den ihr bevorzugt? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!