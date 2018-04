In den meisten Testberichten schneiden die Ryzen-2000-CPUs wie der Ryzen 7 2700X gut ab: Höhere Taktraten der CPU und des Speichers sowie niedrigere Latenzen im Vergleich mit den ersten Ryzen-CPUs sorgen für ein durchaus nennenswertes Leistungsplus (siehe auch unseren eigenen Test des Ryzen 7 2700X).

Der Testbericht der Webseite Anandtech.com hat jetzt allerdings Spekulationen darüber in Gang gebracht, ob in manchen Reviews noch bessere Ergebnisse möglich gewesen wären, da zu niedrige Taktraten infolge einer bestimmten BIOS-Einstellung genutzt worden sein könnten. Genauer gesagt geht es um den so genannten »Core Performance Boost«.

Anandtech ist laut eigenen Angaben ursprünglich davon ausgegangen, dass es sich bei dieser Funktion um eine zusätzliche Übertaktung außerhalb der Spezifikationen des offiziellen Precision Boost 2 handelt und hat sie deshalb zunächst deaktiviert (siehe die fünfte Seite des Artikels und dort den Absatz oberhalb der Zwischenüberschrift »Extended Frequency Range 2«).

Unter Begriffen wie »Multi-Core Enhancement« hatten solche Funktionen zuletzt im Rahmen des Release der Coffee-Lake-Prozessoren von Intel (Core i 8000) für Aufsehen gesorgt, auch wenn es sie schon deutlich länger gibt. Beim Core Performance Boost handelt es sich aber um die reguläre Boost-Funktion der Ryzen-CPUs - die somit in den ersten Benchmarks von Anandtech ausgeschaltet war.

I had to throw away 36 hours of testing in the Ryzen 2 review. It happens, and it sucks before a deadline. At least it was automated - if it was 36hr manual testing I would have turned the air blue