AMD versus Intel: Verkaufszahlen sprechen trotz Core i 10000 für Ryzen

AMDs Ryzen- machen Intels Core-i-Prozessoren das Leben schwer: Seit der Markteinführung 2017 in Form der ersten Ryzen-Iteration (Ryzen 1000) gewinnt der Chipdesigner stetig Marktanteile, seit Ryzen 3000 überflügelt AMD Intel sogar in einigen Märkten. Und daran ändern noch nicht einmal die neuen Core i 10000 Comet Lake was.

In Japan liegt AMD weiterhin vorn

So etwa auf dem Do-it-yourself- (PC-Komponenten-Markt) in Japan. Dort konnte AMD seine Anteile in den letzten drei Jahren vervierfachen (siehe Bild unten). Schon mit Ryzen 2000 rückte man Intel immer näher, mit Ryzen 3000 schlug das Pendel dann endlich zu eigenen Gunsten aus: 68,6 Prozent Marktanteil, Stand Juli 2019. Zwischenzeitlich näherten sich die Kurven einander zwar wieder an und Intel ging sogar in Führung, doch Stand Ende Juni hält AMD 63,8 Prozent Marktanteil.

Das interessante dabei: Schon seit Ende Mai sind Intels Core i 10000 für den Desktop (Comet Lake-S) verfügbar. Und obgleich es laut den Daten von BCN Ranking durchaus einen Ausschlag zugunsten von Intel gibt, kann sich AMD auf einem hohen Niveau halten und den Markt dominieren.

Warum ist das so? Vermutlich spielt hier die Preispolitik eine entscheidende Rolle. AMDs Ryzen 9 3900X beispielsweise fällt deutlich günstiger aus als Intels Core i9 10900K. Hierzulande werden für AMDs Zwölfkerne rund 420 Euro aufgerufen, Intels Zehnkerner hingegen hat noch nicht einmal die 550-Euro-Marke unterschritten und kostet aktuell sogar rund 570 Euro.

Alle Infos, Leaks und Gerüchte zu Ryzen 4000 könnt ihr im folgenden Artikel nachlesen:

51 0 Mehr zum Thema AMD Radeon RX Big Navi Release & Specs

Wie sieht das in Deutschland aus?

Laut den Daten bis Ende Mai, die Redditor ingebor in einem Diagramm zusammengestellt hat, liegen die Verkaufszahlen von AMD-CPUs beim deutschen Onlinehändler Mindfactory bei 89 Prozent, auf Intel entfallen 11 Prozent. Gegenüber dem Vormonat ist das eine Veränderung von zwei Prozentpunkten zugunsten von Intel.

Sobald die Daten für Juni 2020 vorliegen, ergänzen wir diesen Artikel entsprechend oder verfassen eine eigenständige News dazu.

AMD holt bei Passmark weiter auf

Bei Passmark verzeichnet AMD sogar weiterhin (trotz Core i 10000) ein Wachstum. Mittlerweile (Stand Ende zweites Quartal) stammen 46,8 Prozent aller erfassten Benchmarks von AMD-Desktop Prozessoren, Intel fällt auf 53,2 Prozent.

Anders sieht das auf dem Gesamtmarkt aus: Rechnet man Laptops mit ein, hält Intel laut Passmark 64,9 Prozent der Marktanteile, AMD 35,1 Prozent. Auch hier jedoch mit klarer Tendenz nach oben.

Übrigens: Passmark erfasst für die Statistik lediglich x86-Prozessoren, die in PCs mit Windows verbaut sind. MacOS, Linux und Konsolen werden nicht berücksichtigt.