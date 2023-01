Ryzen 7000X3D: AMD veröffentlicht Releasetermin, rudert dann aber wieder zurück

Update vom 12. Februar, 10:27 Uhr: Noch während wir diesen Artikel geschrieben haben, hat sich AMD zu dem mittlerweile entfernten Releasetermin für die Ryzen 7000X3D-Modelle geäußert. Wie das Unternehmen mitteilt, handelt es sich bei dem auf der Webseite kommunizierten Termin um einen Fehler. Die Prozessoren sollen also nicht am 14. Februar erscheinen.

Gegenüber ComputerBase teilte man mit:

As you know, today AMD.com briefly published a launch date for the Ryzen7000X3D Series Desktop processors, however, that date is incorrect. We have not confirmed a launch date at this time. We will provide updates on the expected availability of these processors at a future date.