Fast wie aus Star Wars: Neuer Roboter soll das Leben angenehmer machen

Man könnte Balli nicht nur für einen Star Wars-Droiden halten. Auch der Vergleich zu Pacman lässt sich ziehen. (Bildquelle: YouTube/Samsung Newsroom)

Erinnert ihr euch noch an die CES 2020? Damals stellte Samsung erstmals Ballie vor. Einen kleinen, rollenden Roboter, der stark an eine BB-Einheit aus der neuen Star Wars-Trilogie erinnerte. Wirklich Marktreife erlangte das Konzept allerdings nicht, weshalb es schon kurze Zeit nach der Elektronikmesse wieder still um Ballie wurde.

Nun belebt ihn Samsung jedoch wieder. Im Rahmen der diesjährigen CES stellte der südkoreanische Konzern eine überholte Version des niedlichen Lebensbegleiters vor. Und er hört sogar wieder auf den Namen Ballie. Im Vergleich zu seinem Vorgänger kann er allerdings einiges mehr.

Was kann der neue Ballie?

Der auffälligste Unterschied zum originalen Ballie ist wohl der integrierte Full-HD-Projektor. Damit kann er Inhalte auf sämtliche Oberflächen projizieren. Zum Beispiel könnte er so als Zweitmonitor im Homeoffice eingesetzt werden. Mehr noch: Balli soll in der Lage sein, Position und Winkel eines Gesichts zu erkennen, um ganz von allein den idealen Projektionswinkel zu ermitteln und umzusetzen.

Ballie ist dabei ungefähr so groß wie eine Bowlingkugel und wird via Sprachkommandos oder Textnachrichten gesteuert.

So lässt er sich beispielsweise von unterwegs anweisen, ein geliebtes Haustier zu füttern. Ballie hat dazu zwar keine Hände, aber er kann sich mit allen möglichen smarten Geräten wie Lichtschaltern, Fernsehern und etwa auch einem elektronischen Futternapf verbinden und diesen steuern. Das geht zumindest aus einem Video von Samsung hervor:

1:26 Samsung stellt niedlichen Roboter vor, der glatt aus Star Wars stammen könnte

Ballie soll via eingebautem Infrarotsender zudem in der Lage sein, nicht-smarte Geräte wie ältere TVs oder Klimaanlagen zu kontrollieren (via Techcrunch). Außerdem ermittelt er intelligent, wo in der Wohnung oder im Haus sich smarte Geräte zum Ansteuern befinden könnten.

Darüber hinaus beherrscht Ballie alles, was ein digitaler Assistent können muss. So erinnert er etwa daran, Pflanzen zu gießen oder Medikamente zu nehmen. Letzteres soll vor allem älteren Haushaltsmitgliedern dienlich sein.

Wird es Balli wirklich geben?

Ob es Ballie wirklich einmal geben wird, steht allerdings in den Sternen. Wie eingangs bereits erwähnt, hat es die Version aus dem Jahr 2020 nicht zur Marktreife geschafft - ein schlechtes Omen?

Was meint ihr? Wird es Ballie bald zu kaufen geben oder bleibt er ein Konzept? Und falls es ihn geben sollte, würdet ihr euch den niedlichen Begleiter gönnen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!