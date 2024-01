Galaxy S24: Das Always-On-Display hat jetzt mehr Funktionen - und erinnert an das iPhone

Das Always-On-Display des Galaxy S24 hat mehr Funktionen und könnte mit zukünftigen Updates auf weitere Geräte kommen.

Android-Smartphones verfügen bereits seit längerem über die Option des Always-on-Displays - also eines reduzierten Bildschirms, der selbst im deaktivierten Modus Informationen anzeigt. Apple führte diese Funktion erst mit der iPhone-14-Pro-Serie ein, allerdings leicht modifiziert und nur für ausgewählte Geräte.

Schaltet man die Funktion beim iPhone ein, kann der Hintergrund optional leicht abgedunkelt werden, was damals nicht überall auf Begeisterung stieß.

Samsung hat die überarbeitete Funktion des iPhones nun offensichtlich für das Galaxy S24 übernommen.

Galaxy S24: Hintergrund bei Always-On-Funktion kann sichtbar bleiben.

Was ist passiert? Wie 9to5Google herausfinden konnte, gibt es in den Einstellungen des Galaxy S24 Ultras neue Optionen für das Always-on-Display.

So habt ihr künftig die Wahl, euren Hintergrund im Ruhezustand des Handys leicht abgedunkelt sichtbar zu machen. Die Option hierfür nennt sich auf Englisch »Show Lock screen wallpaper«.

Wahlweise kann scheinbar auch nur das Motiv des Bildes übernommen werden. So sieht die neue Funktion auf dem Galaxy S24 aus:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Nach wie vor besteht die Möglichkeit, das Always-on-Display dauerhaft, nur bei Berührung, zu bestimmten Zeiten oder alternativ bei neuen Nachrichten einzublenden.

Wie war das vorher? Bisher unterstützten Samsung-Handys nur ein Always-On-Display mit durchgängig schwarzem Hintergrund, wie viele andere Android-Smartphones auch.

Seit One UI 5 gibt es jedoch zahlreiche weitere Funktionen, um das Always-on-Display anzupassen, wie der folgende Artikel ausführlich beschreibt.

Samsung Galaxy: 10 Einstellungen habe ich in One UI getroffen - jetzt gefällt mir mein Handy um einiges mehr

Ob diese Funktion auch für ältere Smartphones ausgerollt wird, ist derzeit noch unklar. Das Einschalten der Funktion zehrt zusätzlich an der Akkulaufzeit, sodass ein LTPO-Display mit variabler Bildwiederholrate (zwischen 1 und 120 Hertz) wie etwa beim iPhone von Vorteil ist.

Apple bietet diese Funktion daher nur für die iPhone 14 Pro bzw. iPhone 15 Pro Serie an, da diese eben ein solches LTPO-Panel verbaut haben.

Es ist durchaus denkbar, dass Samsung diese Funktion im Rahmen des Updates auf One UI 6.1 auf weitere Geräte der Galaxy-Familie ausweiten wird.

Mehr zum Thema Circle to Search: Nicht nur das Galaxy S24 bekommt das KI-Feature, das unser Suchverhalten für immer verändern soll von Jusuf Hatic

Was haltet ihr von dieser Option für das Always-On-Display? Würdet ihr diese Funktion auf eurem Galaxy-Smartphone aktivieren, wenn es mit einem One UI-Update kommt, oder nutzt ihr das Always-On-Display sowieso nicht? Welche Funktionen des Galaxy S24 findet ihr sonst noch spannend? Schreibt das gerne unten in die Kommentare!