Samsung lädt noch im Juli zum nächsten »Galaxy Unpacked«-Event – diese Geräte werden dort erwartet

Samsung veranstaltet am 22. Juli ein neues »Galaxy Unpacked«-Event. (Bild: Samsung)

Samsung hat für den 22. Juli 2026 ein neues »Galaxy Unpacked« in London angekündigt. Es wird erwartet, dass dabei Foldables und Smartwatches im Vordergrund stehen.

Das zweite Flaggschiff-Event des Jahres

Während die neuen »Galaxy S«-Smartphones traditionell Anfang des Jahres vorgestellt werden, nutzte Samsung das Sommer-Event in der Vergangenheit oft, um neue Modelle aus der faltbaren Z-Serie anzukündigen.

Auch dieses Jahr deutet vieles genau darauf hin. In Malaysia ist so etwa ein Gutschein für die neuen Foldables aufgetaucht, der vom 22. Juli bis zum 4. Oktober 2026 gültig ist. Dabei dürfte es sich um eine Einführungsaktion der neuen Generation handeln.

Diese soll neben einem neuen Galaxy Z Flip aus gleich zwei neuen Galaxy-Z-Fold-Modellen bestehen. Das Ticket, das Samsung im Marketingmaterial der Präsentation nutzt, dürfte schon ein Teaser darauf sein.

So soll das neue Galaxy Z Fold8 nämlich etwas breiter und weniger hoch ausfallen und beim Format eher an einen Reisepass erinnern. Die Version, die dem bisherigen Formfaktor der Modellreihe folgt, soll dann »Galaxy Z Fold 8 Ultra« heißen.

Das faltbare iPhone wird übrigens in einem ähnlichen Reisepass-Formfaktor erwartet.

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Neue Smartwatches und vielleicht auch Smartglasses

Neben den faltbaren Handys dürfte Samsung auch eine Reihe von neuen Smartwatches im Gepäck haben. So wird mit der Galaxy Watch 9 und einer zweiten Galaxy Watch Ultra gerechnet. Neue Kopfhörer stehen ebenfalls hoch im Kurs.

Besonders spannend ist die Frage, ob Samsung endlich auch mehr zu den ersten smarten Brillen, die im Januar schon angeteasert wurden, verrät. Diese entstehen in Zusammenarbeit mit Google und könnten eine echte Überraschung auf dem Event darstellen.

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Wenig überraschend dürften auch die Preise für die neuen Geräte im Vergleich zu den Vorgängerversionen steigen. Nahezu alle Hardware-Hersteller mussten im Rahmen der weltweiten Speicherknappheit zuletzt höhere Produktionskosten in Kauf nehmen, die oft direkt an die Kunden weitergegeben werden. Bei Samsung dürfte das nicht anders sein.