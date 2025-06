Eine der beliebtesten Samsung-Smartwatches bekommt bald ihr letztes Update

Die Galaxy Watch 4 wird aller Voraussicht nach kein weiteres großes Update mehr erhalten. (Bildquelle: Samsung)

Mit der im August 2021 herausgebrachten Galaxy Watch 4 führte Samsung tiefgreifende Verbesserungen ein. Sie war die erste Smartwatch, die mit Wear OS 3 statt Tizen ausgeliefert wurde. Die Galaxy Watch 4 verkaufte sich laut Samsung vor allem in den USA und in Europa gut, was auch an neuen Sensoren lag.

Das ist passiert: Die Betaphase von One UI 8 Watch hat begonnen. In den Bedingungen für die Beta steht, dass eine Galaxy Watch 5 oder darüber erforderlich ist. Das berichtet das Online-Magazin 9to5 Google.

Damit wären alle Galaxy Watch 4-Modelle von der Beta ausgeschlossen und somit wahrscheinlich auch von dem finalen Update auf das neue Betriebssystem.

Samsung hat sich bisher nicht dazu geäußert. Eine Liste von Smartwatches, die das große Update erhalten werden, gibt es momentan noch nicht.

Samsung kündigte damals an, die Galaxy Watch 4 und Galaxy Watch 4 Classic-Smartwatches, bis zu vier Jahre ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung mit Updates zu unterstützen.

Offiziell wurden die Smartwatches im August 2021 eingeführt. Damit würde der Support spätestens im August 2025 auslaufen.

Die vier Jahre umfassen neben Sicherheitsupdates auch große Betriebssystem-Updates. Das letzte Sicherheitsupdate für die Galaxy Watch 4 wurde im Mai 2025 bereitgestellt. Bis August 2025 könnten also noch weitere Aktualisierungen herauskommen.

Noch im letzten Jahr erhielten die Galaxy Watch 4 und Watch 4 Classic das Update auf Wear OS 5.

Für Besitzer bedeutet dies, dass die Uhren bei Ende des Supports keine Updates mehr erhalten werden. Sicherheitslücken werden somit nicht mehr geschlossen. Auch neue Funktionen werden von Samsung nicht mehr integriert.

Allerdings sollte die Funktionalität, zumindest zu Beginn, nicht darunter leiden.

Nun ist eure Meinung gefragt: Sind vier Jahre Updates für Smartwatches ausreichend, oder würdet ihr euch einen längeren Support-Zeitraum wünschen? Schreibt uns dazu gerne einen Kommentar.