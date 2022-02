Samsungs neues Flaggschiff-Smartphone hat schon vor Release mit Problemen zu kämpfen

Bei einigen Testern läuft das neueste Flaggschiff-Smartphone von Samsung nicht rund. Redaktionen konnten Ruckler im Menü und schlechte Performance des Prozessors feststellen. Es geht um das Galaxy S22 Ultra, das ihr momentan ab rund 1.250 Euro vorbestellen könnt und das bereits am 25. Februar erscheint.

Auf das Problem aufmerksam gemacht haben unter anderem die Kollegen von Computerbase. Bei deren Testgerät gab es einige Ruckler im Menü und sogar Aussetzer beim Tippen auf der Tastatur oder bei Wischgesten. Das Testgerät von Computerbase ist aber kein Einzelfall.

Wenn ihr kein High-End-Modell braucht und stattdessen ein gutes Einsteiger-Smartphone sucht, legen wir euch unsere passende Kaufberatung ans Herz:

98 5 Mehr zum Thema Die besten Smartphones für Einsteiger bis 250 Euro

Mehrere Tester berichten von Performance-Problemen

Auch der YouTuber iKnowReview hat mit ähnlichen Schwierigkeiten wie Computerbase zu kämpfen. Auf die Frage von einem Twitter-Nutzer, ob er vielleicht ein Montagsgerät erwischt hätte, antwortet er, dass er Probleme mit mehreren Versionen des S22 Ultra habe:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Der YouTuber SwagTab berichtet in seinem Review-Video zum S22 Ultra ebenfalls von Rucklern im Menü. Die Spiele-Performance sei dadurch aber nicht beeinflusst. Apropos Spielen mit dem Handy: Wenn ihr das vor habt, findet ihr die besten Handy-Controller in unserem Übersichtsartikel.

Allerdings berichten nicht alle Redaktionen von Rucklern mit dem Galaxy S22 Ultra. Einige deutschsprachige und auch internationale Reviews des Smartphones erwähnen die Probleme mit keinem Wort. Es scheinen also nicht alle Geräte betroffen zu sein.

Dabei ist auch zu erwähnen, dass das S22 Ultra in Europa mit Samsungs hauseigenen Exynos-2200-Prozessor erscheint, während der Rest der Welt das Handy mit einem Snapdragon-Prozessor von Qualcomm bekommt.

Die Software scheint die Fehlerquelle zu sein

Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass die Software des Flaggschiff-Smartphones nicht richtig auf den Exynos 2200 konfiguriert ist. Denn von Kollegen aus Übersee mit Qualcomm-Prozessor haben wir keine Beschwerden bezüglich der Performance oder Rucklern gehört.

Allerdings ist das schon ein wenig kurios, da man meinen sollte, dass Samsung die Software eher auf den hauseigenen Prozessor abstimmt. Auch Kilian vermutet den Fehler in der Software. Auf Twitter schreibt er Es muss etwas an der Software sein :

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Die Probleme treten scheinbar nur beim S22 Ultra auf, nicht aber bei seinen Geschwistern, dem S22 und S22 Plus, die mit derselben Software laufen. SwagTab weist in seinem Video darauf hin, dass das S8 ähnliche Software-Probleme hatte, die erst Wochen später per Software-Update behoben wurden.

Wann so ein Update für das S22 Ultra kommt, ist momentan noch nicht bekannt. Der Release des S22 Ultra wird am 25. Februar erwartet und bis dahin ist es nicht mehr lang. Es kann also sein, dass die Probleme des S22 Ultra noch mindestens bis zum Release bestehen bleiben.

Kollege Alex hatte erst kürzlich überlegt, von seinem iPhone auf Android zu wechseln. Beim S22 Ultra wird er aber wohl erst auf Fehlerbehebung warten.

Wir haben eine passende Anfrage an Samsung zu den Performance-Problemen verschickt und aktualisieren diesen Artikel, falls wir eine Antwort erhalten oder es anderweitig neue Erkenntnisse dazu gibt.