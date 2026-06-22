Sie war nur für 1 Sekunde zu sehen: Eine Scrubs-Schauspielerin enthüllt, wie viel Arbeit hinter JDs Tagträumen wirklich steckt

Die komplizierte Freundschaft von JD (rechts) und Dr. Cox (links) geht im Scrubs-Revival weiter. Bildquelle: ABC/Hulu/Disney

Viele Schauspielkarrieren beginnen mit kleinen Rollen. Eine Leiche bei Navy CIS, ein Statist im Hintergrund oder eine kleine Zeile als Postbote. Produzentin und Darstellerin Ann Makosinski bekam ihren kurzen Moment im Rampenlicht in der neuen Staffel von Scrubs.

Und wenn wir kurz sagen, dann meinen wir eine Sekunde – höchstens drei. In einem Tagtraum von JD tritt sie als Frau aus den 1930er-Jahren auf. Der Aufwand hinter dieser klitzekleinen Einstellung ist jedoch enorm.

1:51 Scrubs kehrt zurück und im März 2026 ist es bei uns soweit! Den Trailer zum Serien-Comeback gibt's jetzt auch auf deutsch

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Eine Sekunde bedarf unheimlich viel Vorbereitung

Auf ihrem Instagram-Account nimmt die 28-jährige Makosinski ihre Fans mit ans Set und hinter die Kulissen von Scrubs. In der fertigen Szene im Finale der ersten Staffel des Revivals fragt Dr. Cox (John C. McGinley) seinen damaligen Assistenzarzt JD (Zach Braff), ob er schon einmal »einen erotischen Film angesehen hat, der von alter Klaviermusik untermalt wird.«

Daraufhin wird JD von einem seiner altbekannten Tagträume heimgesucht, der jedoch schnell von Dr. Cox unterbrochen wird. In der Szene sind Makosinski und ein Mann zu sehen, die in einem Schwarz-Weiß-Setting auf einer Couch sitzen.

Das Video von Makosinski verlinken wir euch hier einmal:

Wie viel Arbeit hinter dieser kleinen Szene steckt, will man gar nicht meinen. Angekommen am Set wird erst einmal das der Zeit entsprechende Make-up aufgetragen, eine Perücke aufgesetzt und dann wäre da ja auch noch die Kostümauswahl.

Wer gedacht hat, dass es ein fertiges Outfit für die Sekunde auf dem Bildschirm gibt, der liegt weit daneben. Es gibt eine ganze Kleiderstange voll mit verschiedenen Korsetts, Kleider, Oberteilen und vieles mehr. Das Kostüm von Makosinski hat am Set sogar noch eine Debatte unter den Produzenten ausgelöst, weil jeder eine unterschiedliche Vorstellung davon hatte.

Die Newcomerin bezog sogar für kurze Zeit ihren eigenen Trailer am Filmset. Dort stand allerdings nicht ihr richtiger Name, sondern die Bezeichnung ihrer Rolle »1930’s Woman« drauf.

Kleiner Fun-Fact am Rande: Ann Makosinski ist ebenfalls Erfinderin. Mit nur 15 Jahren entwickelte sie zum Beispiel eine Taschenlampe, die mit Körperwärme betrieben wird (bekannt unter: The Hollow Flashlight).

Das Scrubs-Revival wurde aufgrund des großen Erfolges bereits verlängert. Die zweite beziehungsweise 11. Staffel soll sogar noch 2026 folgen. Diesmal winkt Fans dann das langersehnte Wiedersehen mit Dr. Kelso (Ken Jenkins). Mehr Infos dazu findet ihr in der obigen Linkbox.