Mit dieser Mod bekommt Sekiro einen richtigen Easy Mode

Es gab bislang schon die ein oder andere Mod, die Sekiro: Shadows Die Twice einfacher macht. Ihr findet sie unter anderem in unserer Mod-Liste zu Sekiro, die auch die besten Grafik-Mods, Charakter-Mods und mehr sammelt. Bisherige Modifikationen änderten aber zum Beispiel nur die Geschwindigkeit der Kämpfe und fühlten sich nicht richtig nach einem einfacheren Schwierigkeitsgrad an.

Die Mod Sekiro The Easy von Modder Tender Box auf Nexusmods kommt dem nun am nächsten. Damit können jetzt auch Spieler, die bislang vor der Herausforderung zurückgeschreckt sind, das bockschwere Ninja-Spiel von From Software spielen.

Inhalt & Installation: Das steckt im Easy Mode

Laut Beschreibung bringt die Mod gleich mehrere Anpassungen mit: So wird unter anderem Sekiros Angriffsstärke erhöht, ebenso wie seine Verteidigung. Außerdem bringt die Mod eine bessere Item-Drop-Rate mit, sowie eine erhöhte Dauer für Waffen-Buffs und verschafft endlos viele Geistembleme. Die benötigt ihr, um eure Shinobi-Prothese im Kampf einzusetzen. Zudem wird der Fallschaden abgeschafft und ihr dürft das Puppeteer Ninjutsu unbegrenzt einsetzen.

Für die Installation benötigt ihr zunächst die Sekiro Mod Engine. Ladet den Ordner mit der Mod anschließend herunter und speichert ihn einfach dorthin, wo auch euer Spiel liegt. Das kann zum Beispiel C:\Program Files (x86)\steam\steamapps\common\Sekiro sein.

Während für Sekiro einem Insider zufolge aktuell kein DLC mehr geplant ist, erscheinen weiterhin zumindest auf dem PC neue Mods für das Action-Adventure. Erst kürzlich berichteten wir zum Beispiel über eine Mod, die das Kampfsystem von Bloodborne ins Spiel integriert und eine weitere, die euch Figuren wie Geralt, 2B oder Cloud spielen lässt.