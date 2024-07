Elden Ring, Dark Souls oder Sekiro: Welches Souls gefällt euch am besten?

Bloodborne und Sekiro sind ziemlich beliebt, aber können sie Elden Ring schlagen?

Wir lassen die Souls-Spiele gegeneinander antreten! Vor zwei Jahren haben wir bereits unser eigenes Ranking mit euch geteilt, aber seitdem ist ja einiges passiert: Elden Ring hat sich mit seinem großen DLC Shadow of the Erdtree nicht nur Freunde gemacht.

Höchste Zeit also, mal euch zu fragen: Welches Souls-Spiel von FromSoftware ist der Favorit unserer Community? Und wer verliert das Rennen? Stimmt bitte darüber in unserer Umfrage ab. Ihr habt bis zu drei Stimmen, die ihr bitte an eure Favoriten vergebt. Weniger ist auch okay, solange ihr mindestens eine verteilt, zählt es.

Eine kurze Geschichte der Souls-Spiele

Werfen wir zu diesem Anlass doch mal einen Blick zurück. Mit Demon's Souls nahm 2009 der Siegeszug der Souls seinen Anfang, FromSoftware brachte das Spiel damals für PlayStation 3 heraus. 2011 folgte das erste Dark Souls, das zum Welterfolg wurde.

Die beiden direkten Sequels folgten 2014 und 2016, dazwischen kam Bloodborne heraus, das bis heute immer noch nicht auf PC erschienen ist. Auch der heiß ersehnte Nachfolger wurde bisher nicht angekündigt.

9:02 Bloodborne: Zu schwer oder genau richtig? - Die Diskussion

Manche konnten sich darüber mit den drei neuesten Titeln von FromSoftware hinwegtrösten: Sekiro: Shadows Die Twice von 2019, das stark von japanischer Mythologie geprägt ist, das Remake von Demon’s Souls, und natürlich Elden Ring von 2022, die erste Open World der Souls-Reihe. Letzteres wurde dank DLC Shadow of the Erdtree 2024 nochmal deutlich umfangreicher und schwieriger.

Was kommt als nächstes? Das ist bisher nicht bekannt. Allerdings wird das nächste Souls wohl kleinere Dimensionen haben als Elden Ring:

Vielen Dank schon mal für eure Teilnahme! Schreibt uns natürlich auch gern in die Kommentare, für welche Spiele ihr euch entschieden habt und warum. Wir werden euch dann kommende Woche das fertige Ranking präsentieren. Natürlich haben wir schon eine starke Vermutung, was euren ersten und letzten Platz angeht – aber ihr habt uns manchmal schon kalt erwischt!