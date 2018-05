Shadow of the Tomb Raider - Kampagne angeblich 13 bis 15 Stunden lang

Unter Berufung auf ein nicht näher genanntes spanisches Magazin berichtet der User NeoRaider auf Resetera neue Details von Shadow of the Tomb Raider. So soll es rund 13 bis 15 Stunden dauern, die Kampagne abzuschließen, die Nebenmissionen nicht mitgerechnet. Außerdem wird gemeldet dass es weiterhin keine steuerbaren Fahrzeuge geben wird.

Leider fehlt eine exakte Quelle für diese Angaben. Der Publisher Square Enix wollte die Infos auf unsere Nachfrage hin weder bestätigen noch dementieren.

Shadow of the Tomb Raider - Presse-Screenshots ansehen

Warum wir glauben, dass die Infos stimmen

Allerdings spricht einiges dafür, dass die Details korrekt sind. Alle weiteren Angaben in NeoRaiders Beitrag entsprechen der Wahrheit, davon konnten wir uns beim Anspielen von Shadow of the Tomb Raider auf dem Reveal-Event in London selbst überzeugen. Rückblickend auf die beiden Vorgänger wirkt die Spielzeitangabe durchaus realistisch.

Rechnet man noch einige Stunden für das Finden und Bewältigen versteckter Gräber, die Erkundung der offenen Spielwelt und einige weitere Nebenquests hinzu, dürfte Shadow of the Tomb Raider also eine ganz ordentliche Spieldauer bieten.

Wir haben einen rund 45 Minuten langen Abschnitt des Spiels bereits gezockt und haben dabei mal eben die Apokalypse ausgelöst. Unsere Eindrücke in der Preview.