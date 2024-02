Dungeons & Dragons bekommt bald neue Konkurrenz - und zwar ausgerechnet von Lara Croft

Lara Croft muss bald nicht mehr alleine im Rampenlicht stehen. Ein neues Tabletop-Rollenspiel überlässt Helden aus der zweiten Reihe die Bühne.

Lara Croft, Nathan Drake oder Indiana Jones - die Liste an Helden ist lang, die sich in wilde Abenteuer stürzen, um verschollene Artefakte auszugraben, mysteriösen Legenden nach zu stöbern oder durch überwucherte Ruinen zu kraxeln.

Diese heldenhafte Liste könnte bald noch viel länger werden, denn mit dem offiziellen Tomb-Raider-Rollenspiel werden Fans der Vorlage und Freunde des zünftigen Tischrollenspiels dazu eingeladen, ihre eigenen Heldengruppen auf große Abenteuertour zu schicken.

Parallel plant übrigens Netflix eine Anime-Serie, hier der Trailer dazu:

1:06 Netflix zeigt den ersten Trailer zum kommenden Tomb-Raider-Anime

Tomb Raider: Shadows of Truth wurde enthüllt

In Zusammenarbeit mit Crystal Dynamics wurde von dem Rollenspielverlag Evil Hat Productions ein neues Regelsystem namens Shadows of Truth enthüllt, das in der Welt von Tomb Raider spielt und wo Spielerinnen und Spieler in die Rollen draufgängerischer Charaktere schlüpfen.

Gemeinsam geht es dann ins Abenteuer, wo natürlich die Suche nach uralten Tempeln samt Fallen und gefährlicher Feinde im Fokus stehen.

Wie schon bei dem Videospiel-Reboot der Reihe von Crystal Dynamics soll es auch im Rollenspiel weniger darum gehen, sich die Schätze fremder Kulturen unter den Nagel zu reißen oder unbedacht Grabkammern zu plündern. Stattdessen legen die Freunde von Lara Croft es darauf an, derartige Objekte vor dem Missbrauch durch schändliche Mächte zu bewahren.

In dem Pen-&-Paper-Rollenspiel schlüpft ihr in die Rollen einiger wagemutiger Abenteurer, die mit Lara Croft befreundet sind.

Das Regelwerk hinter dem Tomb-Raider-RPG

Mit Evil Hat Productions steckt hinter dem Regelwerk ein enorm verdienter Verlag, der gerade in den letzten Jahren immer wieder von sich Reden machte.

Bekannt wurde er vor allem für die Systeme Fate und Blades in the Dark - beides sehr Charakter-fokussierte und erzählerisch starke Rollenspiele, wo das gemeinsame Erleben einer dramatischen Geschichte wichtiger ist, als das Befolgen komplexer Regelmechaniken.

Wenig überraschend wird auch das Tomb-Raider-RPG in eine ganz ähnliche Kerbe schlagen und setzt dafür auf ein Spielsystem, das eine Mischung aus Powered by the Apokalypse und Forged in the Dark sein soll.

Gerade letzteres klingt spannend, denn Forged in the Dark basiert auf Blades in the Dark, was sich wiederum perfekt dafür eignet, ohne langatmige Planung und Vorbereitung direkt in die Action einzusteigen.

Die 7 »Tomb-Raider-Klassen«

Von Powered by the Apokalypse erbt Shadows of Truth wiederum das Rollenbuch-Konzept. Ihr generiert eure Charaktere mithilfe dieser Schablonen, die auch darüber entscheiden, welche Züge überhaupt möglich sind.

Vor allem sind sie aber dafür da, Charakterentwicklung organisch abzubilden und das interne Gefühlschaos eines Helden am Spieltisch darzustellen. Geplant sind derzeit folgende Tomb-Raider-Rollen:

Crafter

Scholar

Hunter

Companion

Legacy

Changed

Reclaimer

Charakter sind zwar Bekannte oder Freunde von Lara Croft, ob die Heldin höchstselbst einen Auftritt hat, ist aber unklar. Wir vermuten zumindest mal, dass Lara allenfalls als nicht spielbare Figur auftreten wird. Zuletzt ließ sich die Archäologin im Remaster von Romb Raider 1-3 blicken.

Das Tomb-Raider-Rollenspiel soll das bislang umfangreichste Regelwerk des Verlags werden. Einen Release gibt es für das Regelwerk derzeit noch nicht. Das Team arbeitet zwar schon seit einem Jahr daran, doch erst 2025 soll ein erster Playtest gestartet werden, für den derzeit die Registrierungen laufen.

2025 soll zudem eine Crowdfunding-Kampagne gestartet werden, von dem sich das Team noch ein paar zusätzliche finanzielle Mittel erhofft.