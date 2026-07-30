Silent Hill: Townfall verlangt für 4K eine RTX 3080 – dafür bekommt ihr aber nur 30 Fps

Konami hat die vollständigen PC-Anforderungen enthüllt. In beiden Stufen steht dieselbe Bildrate – und für 4K führt kein Weg an Upscaling vorbei.

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Jusuf Hatic
30.07.2026 | 21:30 Uhr | ca. 1 Minute Lesezeit
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Schaut gut nach: Silent Hill: Townfall gibt aktuell nur 30 Fps als Zielvorgabe vor. (Bildquelle: Konami) Schaut gut nach: Silent Hill: Townfall gibt aktuell nur 30 Fps als Zielvorgabe vor. (Bildquelle: Konami)

Silent Hill: Townfall ist das nächste Kapitel der Reihe nach Silent Hill f – und diesmal übernimmt mit Screen Burn ein schottisches Studio, das bis vor Kurzem noch als No Code firmierte und zuvor »Stories Untold« sowie »Observation« abgeliefert hat.

Knapp zwei Monate vor dem anvisierten Release-Termin am 24. September 2026 legt Konami die minimalen und empfohlen PC-Anforderungen auf der zugehörigen Steam-Webseite vor. Und die haben eine kleine Eigenheit versteckt: In beiden Stufen steht dieselbe Bildrate – nämlich 30 Fps.

Video starten 9:45 Silent Hill: Townfall - Vorschau-Video: Jetzt kommt die Angst zurück!

Silent Hill: Townfall – PC-Voraussetzungen im Überblick

Minimum (Niedrig / 1080p / 30 Fps)

  • CPU: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600
  • RAM: 16 GByte
  • GPU: Nvidia Geforce RTX 2060 Super / AMD Radeon RX 6600

Empfohlen (Hoch / 4K hochskaliert / 30 Fps)

  • CPU: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 5700X
  • RAM: 32 GByte
  • GPU: Nvidia Geforce RTX 3080 / AMD Radeon RX 7800 XT

Beide Stufen setzen Windows 11 x64 und DirectX 12 voraus, dazu jeweils 75 GByte freien Speicherplatz. Ob eine SSD Pflicht ist, spezifiziert Konami in der Liste indes nicht – bei Silent Hill f stand sie in der empfohlenen Stufe noch ausdrücklich drin.

  • Beim Upscaling nennt Konami Nvidia DLSS, AMD FSR sowie Epics TSR. Letzteres steht an dieser Stelle für »Temporal Super Resolution« und kommt im Gegensatz zu DLSS ohne spezielle Hardware aus.
  • Für die empfohlene Stufe ist das keine Option, sondern Voraussetzung: Die 4K-Angabe gilt ausdrücklich nur mit einem der drei Verfahren im Balanced-Modus.

Natalie hat Silent Hill: Townfall für euch drei Stunden lang angespielt – und kann sich immer noch nicht davon erholen.

Balanced bedeutet bei diesen Techniken rund 60 Prozent der Zielauflösung pro Achse. Eine RTX 3080 rendert intern also grob 1.250 Bildzeilen statt 2.160 und rechnet das Ergebnis anschließend hoch – und landet trotzdem nur bei 30 Fps.

Eine dritte Stufe für 60 Fps nennt Konami bislang nicht. Wer flüssigere Bildraten anpeilt, bekommt von offizieller Seite also keinen Anhaltspunkt, welche Hardware dafür nötig wäre.

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Genre: Action

Release: 24.09.2026 (PC, PS5)

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