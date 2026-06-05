Aus Angst vor GTA 6 tummeln sich im September so viele Spiele wie selten, darunter einige Highlights

GTA 6 erscheint im November und das ist für viele andere Spiel-Releases offenbar Grund genug, dem Hype etwas zuvor zu kommen.

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Marie-Lena Höftmann
05.06.2026 | 15:32 Uhr

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Der September wird der Hammer! (links: Marvels Wolverine, rechts: Control Resonant) Der September wird der Hammer! (links: Marvel's Wolverine, rechts: Control Resonant)

In den warmen Monaten stehen Gamer Jahr für Jahr vor dem gleichen Problem: dem Sommerloch. Von Juni bis August erscheinen für gewöhnlich nur selten große Spiele. Das Summer Game Fest Anfang überbrückt mit seinen Ankündigungen die ersten Wochen, dann wird's aber ganz schnell ziemlich still.

Publisher meiden diese Zeit, weil Sommer und Urlaub die Menschen nach draußen lockt. Niemand möchte ein Mehrere-Millionen-Dollar-Spiel veröffentlichen, wenn die potenzielle Kundschaft am Strand liegt. Es möchte aber auch niemand ein Mehrere-Millionen-Dollar-Spiel veröffentlichen, wenn die potenzielle Kundschaft an einem anderen Spiel hängt. Und das ist dieses Jahr GTA 6, das im November erscheint.

Den Publishern bleibt dieses Jahr also nur ein recht schmales Zeitfenster für ihre großen Releases, weshalb der September jetzt mit erstaunlich vielen Blockbustern vollgepackt ist:

The Blood of Dawnwalker

Video starten 15:45 The Blood of Dawnwalker - Vorschau-Video zum neuen Open-World-Rollenspiel

  • Genre: Action-Rollenspiel
  • Plattform: PC, PS5, Xbox Series X/S
  • Release: 3. September 2026

In The Blood of Dawnwalker findet ihr euch in einem fiktiven Europa des 14. Jahrhunderts wieder. Tagsüber lebt ihr als einfacher Bürger, nachts verwandelt ihr euch in einen Vampir. Ihr entscheidet dabei selbst, wie euer Weg aussieht: Nutzt ihr eure Kräfte, um eure Familie zu retten, oder sinnt ihr nach Rache an eurem Erschaffer?

So bestreitet ihr eure Reise durch eine offene Welt, kämpft mit Schwert und Magie gegen finstere Kreaturen und interagiert mit euren Mitmenschen in schicker UE5-Grafik. Unser Redakteur Tillmann durfte sich eineinhalb Stunden vom Gameplay bereits selbst ansehen.

Marvel's Wolverine

Video starten 7:33 Marvel's Wolverine zeigt erstes richtiges Gameplay

  • Genre: Action
  • Plattform: PS5
  • Release: 15. September 2026

Nachdem Insomniac bereits mit Marvel's Spider-Man große Erfolge feierte, können sich Fans von Superhelden-Action guten Gewissens auf den nächsten großen Kracher freuen. In Marvel's Wolverine spielt ihr James »Logan« Howlett, einen Mutanten mit Klauenhänden, animalischen Instinkten und Selbstheilungskräften. Die werdet ihr auch brauchen, denn es wird ganz schön blutig.

Die ersten Videos zum Spiel haben schon eine Menge offenbart und auch die Entwickler plauderten einige Details zur Story aus. So werden die X-Men, mit denen Wolverine eigentlich immer assoziiert wird - im Spiel gar keine Rolle spielen.

Warhammer 40.000: Dawn of War 4

Video starten 2:11 Dawn of War 4 hat endlich einen Termin und zeigt, wie die Rückkehr nach Kronus aussieht

  • Genre: Echtzeit-Strategie
  • Plattform: PC
  • Release: 17. September 2026

In Warhammer 40.000: Dawn of War 4 versammelt ihr einmal mehr eure Armee in der düsteren Welt des Tabletop-Giganten. Ihr kommandiert eine von vier Fraktionen: die Space Marines, Orks, Necrons und zum ersten Mal die Kirche des Maschinengotts, das Adeptus Mechanicus. Stellt eure Einheiten zusammen, errichtet Gebäude und behauptet euch in brutalen Schlachten.

Euch steht dabei offen, ob ihr die Kampagne spielt, den Endlosmodus oder euch in verschiedenen Mehrspielermodi auseinandernehmt. Redakteur Fabiano durfte exklusiv schon einmal in die Rolle des Adeptus Mechanicus schlüpfen.

Silent Hill: Townfall

Video starten 2:15 Das neue Silent Hill hat einen Release

  • Genre: Survival-Horror
  • Plattform: PC, PS5
  • Release: 24. September 2026

Mit Silent Hill: Townfall geht die Horrorreihe mit einem Standalone-Spinoff in die nächste Runde. Aus der Ego-Perspektive spielt ihr Simon Ordell, der im Jahre 1996 in einer vernebelten Inselstadt in Schottland aufwacht. Zunächst scheint es hier sehr einsam zu sein, doch dann trifft Simon auf groteske Gestalten, gegen die er sich mit spärlichen Waffen zur Wehr setzen muss. Ein tragbarer Fernseher warnt sie dabei vor Gegnern.

Control: Resonant

Video starten 2:02 Control Resonant verrät im neuen Story-Trailer das Release-Datum – erscheint im hart umkämpften September

  • Genre: Action-Rollenspiel / Shooter
  • Plattform: PC, PS5, Xbox Series X/S
  • Release: 24. September 2026

Mit Control: Resonant erweitert Remedy sein bizarres Sci-Fi-Universum, in dem auch Alan Wake spielt. Während ihr im ersten Control noch Jesse Faden gesteuert habt, übernehmt ihr jetzt die Rolle von ihrem Bruder Dylan. Ihr werdet vom FBC dazu beordert, das verzerrte Manhattan vor einer kosmischen Entität zu bewahren.

Dazu kämpft ihr mit übernatürlichen Kräften erneut gegen Zischer, Fungi und andere paranormale Bedrohungen. Via Skilltree entwickelt ihr euch weiter und verwandelt euch in eine menschgewordene Superwaffe. Redakteurin Natalie hat ihre Nase auch schon vorab ins Gameplay gesteckt.

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Onimusha: Way of the Sword

Video starten 2:39 Onimusha: Way of the Sword - Im September geht's im alten Japan auf Dämonenhatz, die Demo könnt ihr jetzt schon ausprobieren

  • Genre: Action-Rollenspiel
  • Plattform: PC, PS5, Xbox Series X/S
  • Release: 25. September 2026

In Onimusha: Way of the Sword spielt ihr einen Samurai in der Edo-Zeit. Die japanische Hauptstadt Kyoto wird von Miasma verschlungen und von Monstrositäten überrannt. Euer Oni-Handschuh verleiht euch die Macht, diese Genma zu töten.

Ihr schnetzelt euch durch eine lineare Geschichte, meistert euer Timing im Schwertkampf und raubt euren Gegnern mit Mehrfachangriffen die Luft zum Atmen. Mit dem Handschuh saugt ihr die Seelen eurer Feinde auf, die euch heilen, stärken oder die Nutzung von Oni-Waffen ermöglichen.

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The Blood of Dawnwalker

Genre: Rollenspiel

Release: 03.09.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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