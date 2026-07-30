Weil es um GTA 6 so still ist, fürchten Fans eine neue Verschiebung – für mehrere Insider steht aber bereits fest, wann wir mehr sehen

Seit über einem Jahr gibt es kein neues Trailer-Material. Doch laut Insidern soll sich das schon in Kürze ändern.

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Dennis Zirkler
30.07.2026 | 15:59 Uhr | ca. 2 Minuten Lesezeit
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Jason hat sich lange nicht mehr blicken lassen: Seit Trailer 2 im Mai 2025 herrscht bei Rockstar Funkstille. Jason hat sich lange nicht mehr blicken lassen: Seit Trailer 2 im Mai 2025 herrscht bei Rockstar Funkstille.

Take-Two-Chef Strauss Zelnick hat für den Sommer eine anlaufende Marketing-Kampagne zu GTA 6 versprochen. Der Sommer ist jetzt halb durch, und bekommen habt ihr: einen Vorbestellstart, einen Preis und eine Handvoll Screenshots zur Ultimate Edition. Bewegtbild? Nichts, seit Trailer 2 vom 6. Mai 2025.

Für die Community ist das inzwischen ein Warnsignal. Zweimal wurde GTA 6 schon verschoben, zuletzt in den November 2026. Vier Monate vor Release, ohne eine einzige Sekunde echtes Gameplay dazustehen, fühlt sich für viele so an, als würden sie gerade nur auf schlechte Nachrichten warten.

Mehrere Insider halten davon allerdings überhaupt nichts.

Video starten 10:58 GTA 6: Alle neuen Infos zu Preis, Online-Modus und Ultimate Edition!

Was die Insider sagen

Am lautesten widerspricht NateTheHate, einer der treffsichereren Leaker der Branche: In einer Fragerunde auf X wollte ein Nutzer wissen, wann es endlich Gameplay zu sehen gibt.

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