Sind 1.000 Euro für einen TV von LG in 86 Zoll zu wenig? Darauf solltet ihr unbedingt achten

Ein LCD-TV von LG für unter 1.000 US-Dollar: Zu gut, um wahr zu sein? (Bild: LG, Prostock-studio - adobe.stock.com)

Letzte Woche hat LG die Preise für seine 2024er-TVs verraten. Das bedeutet auch: Fernseher aus 2023 werden erfahrungsgemäß in den kommenden Wochen günstiger werden.

Ein gutes TV-Schnäppchen zu finden, ist trotzdem gar nicht leicht. Darum wunderte sich der User AZ115Degrees auf Reddit, als er ein unschlagbares Angebot für einen Fernseher von LG bei einem Großhändler fand:

Satte 86 Zoll (214 Zentimeter) in der Diagonale für knappe 950 US-Dollar (ca. 872 Euro).

Ein guter Deal?

Community rät vom Kauf ab

Fakt ist: Der Redditor hat wirklich ein unglaubliches Schnäppchen aufgetan. Der Straßenpreis des Fernsehers in Deutschland liegt laut Geizhals bei 1.549 Euro.

Schaut man sich jedoch die Kommentare an, fällt eines sofort auf: Viele Heimkino-Fans raten vom Kauf des Fernsehers ab. Schlimmer noch: Sie raten sogar davon ab, einen TV von LG zu kaufen, der kein OLED ist.

Das ist der Grund: Vielen Kommentatoren ist die Bildqualität des gezeigten TVs nicht gut genug. Zum Spielen sei er in Ordnung, heißt es von Besitzern des Modells, doch fürs Heimkino ungeeignet. Ein User liefert heftiges Clouding respektive schlechte Hintergrundbeleuchtung als Grund.

Sind LCD-Fernseher von LG wirklich nicht zu empfehlen?

Das sagen Tester

Das besagte »Groß und günstig«-Modell aus dem Reddit-Post ist ein LG 86UR8000, der bei uns in Deutschland als LG UQ80 verkauft wird (was den TV-Markt so unübersichtlich macht, lest ihr in diesem Artikel). Das steckt unter der Haube:

Display: LCD

LCD Bildfrequenz: 120 Hz

120 Hz HDR: HDR10, HLG

HDR10, HLG Tuner: Single

Single Weitere Features: VRR, ALLM

Die Kollegen von Hifi hatten den UQ80 im Test. Ihr Urteil: Gut für Gaming, aber niedriger HDR-Dynamik-Umfang, kein HDR10+ oder Dolby Vision und vor allem kein Local Dimming.

Die fehlende Spitzenhelligkeit attestierte auch Rtings. Schlechte Blickwinkelstabilität und nicht genügend Helligkeit, um Gegenlichter auszugleichen, werden hier als Kontra angegeben.

Sind LCD-TVs von LG also grundsätzlich schlecht?

Nein, natürlich nicht. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass OLED das Steckenpferd von LG ist, schließlich beliefert LG Display fast die gesamte Industrie mit OLED-Panels, doch das bedeutet nicht, dass andere Fernseher im Umkehrschluss schlecht sind.

Eines noch angemerkt: Der Subreddit, in dem der Eingangspost abgesetzt wurde, nennt sich »r/hometheater«. Dort tauschen sich Fans über ihre Heimkino-Setups aus, wodurch generell ein hoher Anspruch herrscht.

Achtet auf diese eine Sache, wenn ihr einen großen TV kauft

Wie bereits erwähnt, besitzt der LG UQ80 kein Local Dimming. Das heißt: Die Hintergrundbeleuchtung sitzt nicht hinter dem Panel, sondern im Rand. Das nennt sich Edge-LED oder Edge-lit.

Ein Symbolbild zur Veranschaulichung: Bei Edge-LED sitzen die Dioden im Rand. (Bild: ronstik - adobe.stock.com)

Deshalb ist der TV so günstig: Bei Edge-LED-Beleuchtung werden deutlich weniger LEDs benötigt, was den Preis drückt. Dass die aber nicht dieselbe Qualität bietet wie Local Dimming – also dedizierte Parzellen mit Leuchtdioden hinter dem Panel –, zeigen die Bilder des Redditors weiter oben.

Alle Arten von Local Dimming haben wir in diesem Artikel zusammengefasst.

Möchtet ihr hauptsächlich einen sehr großen Fernseher, der im Fall des LG UQ80 mit guten Gaming-Features ausgestattet ist, dann könnt ihr bedenkenlos zuschlagen. Wer Wert auf eine hohe Bildqualität legt, wird mit einem teureren Modell glücklicher.

Was ist euch an einem Fernseher am wichtigsten: die Größe? Die Bildqualität? Oder die Features? Schreibt es gerne in die Kommentare.