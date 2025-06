Singleplayer-Überraschung mit sensationeller Grafik nimmt sich ein historisches Setting vor, das von Spielen nie beachtet wird

NetEase kennt man bisher fast ausschließlich aus dem Multiplayer-Bereich: Unter dem Label des chinesischen Publishing-Giganten entstanden Spiele wie Marvel Rivals, Once Human oder Naraka Bladepoint.

Umso größer ist nun die Überraschung mit Blood Message, einem »filmisch inszenierten Action-Adventure mit reinem Story-Fokus«, so das Unternehmen.

Mit dem ersten Trailer schindet das Singleplayerspiel-Debüt schon jetzt mächtig viel Eindruck und dürfte auch Hobby-Historiker sofort ansprechen. Schaut euch hier die ersten Szenen an:

4:57 Blood Message sieht im neuen Trailer so absurd gut aus, wir mussten zweimal hinsehen

Weltreich im Wandel

Die Unreal Engine 5 lässt in Blood Message richtig die Muskeln spielen und inszeniert das historische Setting äußerst eindrucksvoll. Aber was hat es mit dieser exotisch wirkenden Welt überhaupt auf sich?

Blood Message spielt während der Tang-Dynastie, einer prägenden Zeit in der Geschichte Chinas, die von 617 bis 907 reicht und trotz ihrer enormen Bedeutung in der Populärkultur (und insbesondere im Gaming-Bereich) oft völlig vernachlässigt wird.

Die Zeit der Tang-Dynastie war geprägt von revolutionären Erfindungen wie dem Buchdruck, Schießpulver und der Wasseruhr, aber auch von zahlreichen militärischen Konflikten gegen die Türken, das tibetische Weltreich und das arabische Kalifat. Zugleich wuchs die Seidenstraße zum wichtigsten Handelszentrum der damaligen Zeit und damit auch zum interkulturellen Treffpunkt heran.

Spiele-Story trifft Geschichte

Der Trailer nimmt auch Bezug auf den massiven religiösen Wandel der Epoche in Form einer riesigen Buddha-Statue: Während der Tang-Dynastie schwappte die Religion von Indien in die chinesische Dynastie über und wurde sogar von der kaiserlichen Familie adaptiert.

Symbolträchtig ragt in Blood Message ein gigantisches Abbild des Buddah auf.

In Blood Message spielen wir einen namenlosen Gesandten, der gemeinsam mit seinem Sohn 1.000 Meilen bis zur Kaiserstadt zurücklegen muss, um eine Nachricht zu überbringen.

Er bereist dabei florierende Städte, karge Wüsten und eisige Berglandschaften, um Hilfe gegen die einfallenden tibetanischen Streitkräfte in die Oasenstadt Dunhuang zu erbitten.

Tatsächlich war diese historische Siedlung ein extrem wichtiger Knotenpunkt des Tang-Zeitalters und historische Dokumente belegen eine Invasion durch das Tibetische Reich im 8. Jahrhundert.

God of Tsushima’s Creed?

In Sachen Gameplay versprechen die Entwickler ein »brutales Survival-Kampfsystem« und Elemente aus Stealth, Erkundung und Survival. Aber auch die Beziehung zum Sohn soll dabei eine Rolle spielen, was bei Spielern sicher schnell Assoziationen mit God of War wecken dürfte.

Weitere Einflüsse scheinen außerdem Spiele wie Assassin’s Creed oder Ghost of Tsushima zu sein – insbesondere was Schleichen und heimliche Takedowns von Gegnern betrifft.

In der Tang-Dynastie gab es immer wieder Überfälle durch mächtige nomadische Gruppen aus der Steppe.

Es ist erstaunlich, wie historisch aufgeladen bereits der erste eindrucksvolle Trailer ist: Von Gebräuchen, Kleidungen, Waffen und anderen kulturellen Aspekten der damaligen Zeit bis hin zu einer akkuraten Rekonstruktion des realen Wandgemäldes über den Dunhuang-Aufstand unter General Yichao (zu sehen ab 4:40 im Trailer), wird hier offenbar großer Wert auf Details gelegt.

Einen Release-Termin für Blood Message gibt es aktuell leider noch nicht, geplant ist ein Launch auf PC sowie nicht näher spezifizierten Konsolen.