100 Prozent positive Reviews: Der neue Vampir-Thriller des Black-Panther-Regisseurs haut Kritiker von den Socken

Michael B. Jordan hat gut Lachen, denn sein neuer Film ist offenbar bestens gelungen! Bildquelle: Warner Bros.

Selten zuvor hat sich ein Film auf unserem Artikelbild die frische Tomate der Bewertungsplattform Rotten Tomatoes so sehr verdient wie Sinners . Pardon: In Deutschland trägt der Streifen den Namen Blood & Sinners - offenbar vertraut die PR darauf, dass deutsche Kinogänger auf Blut stehen.

Fakt ist: Der neue Film von Regisseur Ryan Coogler (Black Panther, Creed) steht zum Zeitpunkt dieser Meldung bei sensationellen 100 Prozent positiven Reviews auf Rotten Tomatoes.

Das wird sich freilich noch ändern, denn den perfekten Film gibt es bekanntlich nicht. Aber dennoch ist dieser beeindruckende Wert mehr als nur eine gute Gelegenheit für uns, euch mehr über den Film zu erzählen und die Kritikermeinungen genauer zu beleuchten.

Worum geht es in Sinners?

Ein Vampir-Film , denkt man im ersten Moment, doch weit gefehlt. Sinners nutzt die fantasievolle Blutsauger-Szenerie, um ernste Themen rund um Rassismus, Vertreibung und Kulturverlust zu behandeln.

Die beiden Smoke-Zwillinge (beide von Michael B. Jordan gespielt) kehren in ihre alte Heimat nach Mississippi zurück, um ein neues Leben anzufangen. Dort wartet jedoch eine Vampir-Plage auf die Beiden und die mysteriösen Figuren Mary (Hailee Steinfeld) und Remmick (Jack O'Connell) verfolgen ebenfalls ihre eigenen Pläne.

Einen zeitexklusiven Einblick in den Film erhaltet ihr hier bei uns:

2:10 Blood & Sinners: Nichts bringt eine Familie so zusammen wie eine ätzende Dämonen-Plage

Was sagen die internationalen Kritiker?

Der Mix aus fantasievoller Kulisse und ernsten Themen ist es auch, der Kritiker so sehr begeistert. Auch die schauspielerischen Leistungen von Michael B. Jordan und dem restlichen Cast werden gelobt.

Deadline Sinners ist ein weiterer guter Grund, warum Ryan Coogler zur Spitze seiner Generation von Filmemachern gehört, und Jordan zeigt weiterhin, warum er ein echter Filmstar ist. Zur vollständigen Kritik IndieWire (Note B+) Ryan Cooglers Sinners ist ein blutiger, kraftvoller Vampirfilm, der wie der Hals einer brennenden Bluesgitarre pulsiert. Es könnte die erste Geschichte sein, die der „Creed“-Regisseur direkt aus seinen eigenen Eingeweiden gerissen hat. Zur vollständigen Kritik The Hollywood Reporter Der Film ist sowohl Arthouse als auch Grindhouse, ein blutgetränktes Mixtape, das nicht funktionieren sollte. Aber das tut es, dank Cooglers kraftvoller Regie, einer grandiosen Besetzung, einhüllenden IMAX-Bildern, bebendem Sound und Musik, die die Seele aufwühlt. Zur vollständigen Kritik Variety Sinners funktioniert mehr, als dass er es nicht tut, auch wenn es nicht immer klappt, aber der Film ist eine beeindruckende Demonstration, wie verschwenderisch temperamentvoll und „ernst“ ein Popcorn-Streifen sein kann. Zur vollständigen Kritik ScreenCrush (9/10 Punkte) Die Art und Weise, wie Coogler die zentralen Ideen von Sinners im Rahmen einer traditionellen Horrorgeschichte umsetzt, ist wirklich meisterhaft. Zur vollständigen Kritik TheWrap Atemberaubend aufgenommenes, fesselndes Kino - episch bis zu dem Punkt, an dem es scheinbar nie endet, was zwar unbestreitbar nachlässig ist, aber keine große Sünde. Zur vollständigen Kritik Guardian (3/5 Punkte) Für viele könnte der Film auch ohne das übernatürliche Element auskommen, und ich gebe zu, dass ich zu ihnen gehöre; ich würde es vorziehen, wenn sich eine echte Geschichte mit echten Gefahren entfalten würde. Aber es gibt Energie und Comic-Brachialität. Zur vollständigen Kritik Discussing Film (4,5/5 Punkte) Sinners ist Ryan Cooglers bisher gewagteste Arbeit, in der er Vampir-Horrorgeschichten eine neue Wendung gibt, um tiefgreifende Themen wie gestohlene Kultur und Aneignung zum Ausdruck zu bringen. Zur vollständigen Kritik

In Deutschland startet Blood & Sinners am 17. April 2025. Ihr müsst also nur noch ein paar Mal schlafen - aber den Knoblauchkranz nicht vergessen!

Habt ihr den neuen Film von Ryan Coogler bereits auf dem Schirm? Gefällt euch, was ihr im obigen Video zu sehen bekommt? Auf welche neuen Filme 2025 freut ihr euch wie ein Flitzebogen? Schreibt uns gerne mal ein paar Zeilen in die Kommentare, wir sind gespannt!