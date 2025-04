Reacher: Beim Vorsprechen war Alan Ritchson so aufgeregt, dass sein Herzschlag die Szene ruinierte

Alan Ritchson kann nicht nur cool, sondern auch ziemlich aufgeregt sein. Bildquelle: Amazon Prime Video

Als Jack Reacher macht Alan Ritchson zahlreichen Gegnern mit Leichtigkeit den Garaus und lässt sich dabei durch nichts aus der Ruhe bringen.

Beim Casting war von Ritchsons lässiger Art zwar vielleicht viel zu sehen, aber zu hören war etwas anderes. Die Aufregung des 42-jährigen Schauspielers machte ihm nämlich einen kleinen Strich durch die Rechnung.

Im Februar 2024 gab der Reacher-Star in einem Interview mit Jimmy Fallon preis, dass sein eigener Puls während eines Screen-Tests die gesamte Crew irritierte.

Ich dachte mir: »Oh mein Gott.« Und sie fragten daraufhin: »Trägst du ein Mikrofon?« Mein Herz hat so stark geklopft, dass es die gesamte Probeaufnahme gestört hat. Also sagte ich schnell »Nein«, lehnte mich zur Seite, riss heimlich das Mikrofon ab und ging wieder vor die Kamera.

Und Don Granger von Skydance, der lange Zeit der Partner von Tom Cruise war, sagte: »Ja, das war ein wenig ablenkend. Habt ihr das gehört? Es klang wie Trommeln oder so.« Und Nick Santora [Showrunner] meinte: »Ja. Für mich klang es fast wie ein Herzschlag. Das war alles, was ich hören konnte. Wir müssen das nochmal machen.«

Ich mache mir ein Mikrofon an und tupfe mich trocken. Wir gehen da rein und ich spiele eine Szene. Und es lief wirklich gut. Ich habe keine Fehler gemacht. Es war solide.

Wären wir in dieser Situation gewesen, hätten wir vermutlich ähnlich gehandelt und wären zusätzlich noch puterrot angelaufen. Letzten Endes hat Alan Ritchson die Rolle bekommen und hat nun eine lustige Geschichte mehr, die er in Talkshows zum Besten geben kann.

Übrigens: Ritchson setzte sich damals gegen Schauspieler wie Brandon Routh (Superman Returns, Legends of Tomorrow), Teddy Sears (The Flash, Brilliand Minds) oder Brian Van Hoult (Cougar Town, Criminal Squad) durch, die allesamt für den Militärpolizisten mit Herz vorsprachen (via Collider).

Dabei hatte Amazon verdächtig viele Superhelden auf der Liste, denn genau wie Routh und Sears spielte Ritchson bereits einen DC-Superhelden: Aquaman in der Superman-Serie Smallville.