»Mein Lebenswerk wird zerfetzt« - Entwickler von Skyblivion nach Hack der Verzweiflung nah

Der Discord-Kanal von Skyblivion wurde gehackt.

Mit zunehmender Verzweiflung wendet sich der Entwickler von Skyblivion an den Discord-Support. Rebelzize beklagt, dass der Discord-Kanal der Mod gehackt wurde. Nun würden die Angreifer alles löschen, was sich dort seit über zehn Jahren angesammelt hat.

Er findet dafür drastische Worte: Mein Lebenswerk wird zerfetzt und jede Minute zählt . Rebelzize hat eigenen Angaben zufolge bereits den Support kontaktiert. Bislang scheint Discord jedoch nicht reagiert zu haben.

Wie schlimm ist es?

Es ist derzeit schwer abzuschätzen, wie groß der Schaden ist. Ob auch Daten im Discord-Kanal liegen, die für die Weiterentwicklung von Skyblivion wichtig sind, ließ der Modder offen. Es wäre zumindest unüblich.

Zumindest aber betrifft der Hack die riesige Community hinter dem Spiel. Zehntausende Fans diskutierten auf dem Discord-Server über die Mod. Auch teilten die Entwickler dort zahlreiche Bilder aus dem Entstehungsprozess von Skyblivion.

Die gigantische Mod nähert sich nach über 10 Jahren Entwicklungszeit mit großen Schritten dem Release, der im Jahr 2025 stattfinden soll. Ein Trailer zeigt zehn Minuten neue Szenen:

Was passiert jetzt?

Eine kleine Hoffnung, dass Discord bereits aktiv Gegenmaßnahmen einleitet, gibt es: Wer dem Server neu beitreten will und kein Konto angelegt hat, wird von der Discord-App aufgefordert, sich zu registrieren, da etwas Komisches aufgefallen sei.

Wir hoffen für die Entwickler und Fans von Skyblivion, dass Discord dem Treiben schnell ein Ende setzen und möglichst viele Daten des Kanals retten kann.

Oben findet ihr zwei aktuelle Artikel zu Skyblivion. Die Mod könnte Wartenden die Zeit bis zum Release von The Elder Scrolls 6 verschönern. Inzwischen ist bekannt, dass das Spiel im Jahr 2025 erscheinen soll. Wir rechnen mit Elder Scrolls 6 frühstens ab 2027.