Die Skyrim-Mod Apotheosis ist ein riesiges Fan-Projekt: Es gibt nicht nur eine neue, vollvertonte Story, die sich um die Daedra-Fürsten und ihre Reiche dreht, sondern auch zahlreiche neue Gegner und Artefakte.

In der Beschreibung auf der offiziellen moddb-Seite zu Apotheosis heißt es, dass der Spieler gegen sämtliche 16 Daedra-Fürsten kämpfen wird. Ihre jeweiligen Oblivion-Reiche sind betretbar, von Hand gestaltet und sollen riesig ausfallen. Jeder Boss-Gegner soll außerdem einzigartige Mechaniken haben und schwer zu besiegen sein. Die Hauptquest-Reihe dreht sich um das Herz von Lorkhan, ein Artefakt, das Elder-Scrolls-Fans bereits aus Morrowind bekannt ist. Im folgenden Trailer zu Apotheosis könnt ihr euch schon mal einen Eindruck verschaffen:

Wann und in welcher Reihenfolge ihr die Oblivion-Reiche absolviert, soll euch selbst überlassen sein. Eine weitere zentrale Rolle spielt die mysteriöse Traumhülle, eine Ebene, in der sich die Seelen der Toten, aber auch die Geister von Träumenden befinden. Allein dieses Gebiet soll doppelt so groß wie Solstheim aus dem offiziellen Dragonborn-DLC für Skyrim ausfallen.

Wann erscheint Apotheosis?

Der Release von Apotheosis ist für 2020 geplant. In einem Blog-Post des Entwickler-Teams gibt es eine detaillierte Übersicht zum aktuellen Stand der Dinge: Die Mod ist bereits fast komplett spielbar. In der kommenden Zeit sollen Quests glattgezogen, Fehler behoben und noch mehr Inhalte eingefügt werden.

Die Entwickler arbeiten bereits seit 2016 an Apotheosis. Unter anderem sind auch fünf Schreiber und fünfzehn Voice Actors am Projekt beteiligt.

Auch interessant: Skyrim erfreut sich unter Moddern wie Spielern immer noch größter Beliebtheit. Regelmäßig erscheinen kuriose und spannende Erweiterungen. Wir haben für euch eine Übersicht der besten Skyrim-Mods für 2020 erstellt.