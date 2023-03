Unser Zuhause wird nach und nach immer intelligenter. Von der Steckdose bis zum Kühlschrank kann heutzutage fast alles über eine App gesteuert werden. Das ist zwar enorm praktisch, hatte seither aber den Nachteil, dass Smart-Home-Geräte von verschiedenen Herstellern nicht immer kompatibel waren. Der Matter-Standard soll das ändern.

Eigentlich wollte Philips, ein beliebter Hersteller von smarter Beleuchtung, noch im ersten Quartal 2023 ein Update für ihre Hue Bridge bringen, die sie mit Matter ausstatten sollte. Nun wurde auf dem Blog von Hue angekündigt, dass sich das Matter-Update verschieben wird.

Was ist Matter? Kurz gesagt ist Matter ein Verbindungsstandard, der dafür sorgen soll, dass Geräte von verschiedenen Herstellern untereinander kommunizieren können. Andere, weniger offene Verbindungsstandards sind unter anderem Zigbee und Z-Wave. In ihrem ausführlichen Artikel zu Matter hat Kollegin Alana euch näher erklärt, was es mit Matter auf sich hat:

