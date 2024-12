Apple nicht mehr vorne: Ein anderer Hersteller hat dieses Jahr mehr Smartwatches und Fitnessbänder verkauft

Huawei hat bei Wearables erstmals Apple bei den Verkaufszahlen überholt. (Bild: Huawei, FreePick - bearbeitet)

Bisher war Apple der Platzhirsch auf dem Smartwatch-Markt, dessen Produktportfolio unter anderem die Apple Watch Series 10 und die Apple Watch Ultra 2 umfasst.

Doch in diesem Jahr sieht es anders aus, denn der große Hard- und Softwarehersteller aus Kalifornien muss erstmals das Siegertreppchen räumen: Huawei hat Apple in den ersten drei Quartalen 2024 bei den Verkäufen von Wearables (Smartwatches, Fitness-Tracker und Ähnliches) eingeholt und ist in diesem Bereich auf Platz 1.

Huawei verkauft 23,6 Millionen Wearables – 44,3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum

Nach Angaben des großen Marktforschungsunternehmens International Data Corporation (IDC) hat Huawei insgesamt 23,6 Millionen Geräte verkauft, die am Handgelenk getragen werden. Damit konnte der große chinesische Hardwarehersteller seinen Wearable-Absatz im Vergleich zum Vorjahr um 44,3 Prozent steigern.

Im gleichen Zeitraum, dem ersten bis dritten Quartal 2024, also von Januar bis September 2024, konnte Apple demgegenüber 22,5 Millionen seiner Smartwatches absetzen.

Obwohl Apple damit das Siegertreppchen bezogen auf Wearables allgemein an Huawei abgeben muss, bleibt Apple bei den reinen Smartwatch-Verkäufen allerdings weiter vorn (via Android Authority).

Fitness-Tracker legen deutlich an Verkäufen zu

Dennoch ist der Vorsprung von Huawei bei den von der International Data Corporation (IDC) sogenannten am Handgelenk getragenen Geräten bemerkenswert, insbesondere vor dem Hintergrund, dass in diesem Jahr insgesamt ein Prozent weniger Wearables verkauft wurden als im Vorjahr. Dabei gingen die Verkäufe von Smartwatches zurück, während Fitness-Tracker deutlich zulegen konnten.

Die Zahlen der IDC zeigen, dass in den ersten neun Monaten dieses Jahres weltweit 112,2 Millionen Smartwatches verkauft wurden, was einem Rückgang von 3,8 Prozent entspricht. Der Absatz von Fitness-Trackern und Smart-Bands stieg im gleichen Zeitraum um 12,7 Prozent auf weltweit 26,8 Millionen Stück.

Tragt ihr auch eine Huawei-Smartwatch wie die Watch GT 5 Pro oder einen Fitness-Tracker wie das Huawei Band 9? Wie zufrieden seid ihr mit den Geräten des Herstellers? Oder benutzt ihr Wearables anderer Hersteller wie Apple, Samsung oder Xiaomi? Schreibt uns eure Meinung und eure Lieblings-Wearables gerne unten in die Kommentare!