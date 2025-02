Mit unserem Sonderheft zu Kingdom Come 2 bekommt ihr nicht nur eine Komplettlösung und viele weitere Guides, ihr bekommt auch noch einen schicken Bausatz für Burg Trosky.

Papercrafting braucht Zeit und Geduld, kann dann aber zusammen mit der richtigen Begleitmusik, Hörbuch oder einem Podcast unheimlich entspannend sein. Und am Ende kommt auch noch ein schicker Blickfang für Schreibtisch, Regal oder euren Thronsaal dabei heraus. Haltet nur eure Haustiere fern: Der Kater von Kollegin Mary hat glatt eine Mauer zerlegt. Goldfische sind aber okay.

Das solltet ihr zum Bauen daheim haben:

Mehr als das braucht ihr nicht zwingend. Wer aber noch Pinzette oder Hobbymesser besitzt, kann es sich leichter machen.

Um loszulegen, braucht ihr nicht viel und auch nichts Außergewöhnliches. Eine scharfe Schere, Bleistift und Radiergummi haben die meisten von euch wahrscheinlich sowieso schon daheim. Das Lineal hilft beim Nachziehen der Falze, so bekommt ihr schöne scharfe Kanten genau da, wo sie sein sollen.

Nur beim Kleber solltet ihr nicht einfach irgendeinen nehmen. Klebestifte beispielsweise sind völlig ungeeignet. Die halten nicht stark genug und sind einfach viel zu dick, um in enge Zwischenräume zu gelangen. Ich habe zum Bauen UHU Alleskleber benutzt. Der trocknet schnell, hält gut und kommt notfalls auch, auf übrige Papierschnipsel aufgetragen, in die engsten Winkel rein.

Wer es sich einfacher machen möchte, kann noch Pinzette und Hobbymesser benutzen, das ist aber kein Muss. Ich habe die Burg in den letzten Wochen gleich zweimal gebaut (Nimm das, Kölner Dom!) und habe dabei nicht mehr benutzt, als ihr auf dem Foto sehen könnt.

So geht ihr dabei vor:

So sehen die Bögen aus: aus diesem Bogen wird die vordere Burgmauer gebaut. Ausschneiden, kleben, fertig!

Der wahrscheinlich wichtigste Tipp ist: lasst euch Zeit! Je genauer ihr schneidet, faltet und klebt, desto besser sieht eure Burg am Ende aus! Im Sonderheft findet ihr eine große Schritt-für-Schritt-Anleitung, die euch durch den Prozess führt. Grundsätzlich funktioniert das ganze aber so: Auf den Klappen stehen Nummern, zu denen eine Kante gehört, die dieselbe Nummer trägt. Diese beiden müsst ihr aufeinander kleben.

Habt ihr die Teile der vorderen Burgmauer richtig gefaltet und geklebt, sieht das Ergebnis dann so aus. Die hintere Burgmauer und der Boden befinden sich auf anderen Bögen.

Bevor ihr aber klebt, faltet ihr die Teile einmal komplett durch. Auf den Bögen findet ihr zweierlei Markierungen für Falten. Die dickere, gestrichelte Markierung kennzeichnet Bergfalten. Ihr faltet also nach unten, damit eine »Bergspitze« entsteht. Die gepunktete Talfalte ist dementsprechend das genaue Gegenteil. Faltet also nach oben, damit ein Tal entsteht.

Schritt für Schritt zur kompletten Burg

So sieht der fast fertige Innenhof aus. Fehlen nur noch die kleinen Vordächer an den »Balkons«.

So setzt ihr nach und nach Bogen für Bogen die komplette Burg Trosky zusammen. Auf die fertigen Mauern setzt ihr den Wehrgang und eine kleine Hütte. Danach kommen Stall und Schmiede in die Mitte der Burg. Hier zeigt sich das erste Mal, wie exakt ihr gearbeitet habt. Sie passt genau in die Kuhle hinter dem Haupteingang von Burg Trosky.

Von der Mitte ausgehend werden die weiteren Gebäude angeklebt.

Auf den späteren Bögen befinden sich die übrigen Gebäude, Wachtürme und Teile des Bergs, auf dem Burg Trosky thront. So bastelt ihr euch einen Bogen nach dem anderen, die komplette Burg zusammen. Nach getaner Arbeit habt ihr so einen echten Blickfang und ein Stück Kingdom Come für euer Regal zusammengebaut und könnt euch tiefenentspannt in euren zweiten Durchlauf im Spiel stürzen.

Zusammengebaut ist eure Burg Trosky etwa 55 cm breit, und 25 cm hoch bzw. tief. Das Foto stammt noch von meinem ersten Prototyp aus dem heimischen Tintenstrahldrucker. Die Bögen aus dem Heft werden natürlich in noch besserer Qualität gedruckt. Außerdem hat die Burg seither viele Detailverbesserungen erfahen. Der Zusammenbau wurde leichter gestaltet und die schwarzen Platzhalter sind schicken Fensterrahmen und Türen gewichen.

Für den ersten Zusammenbau habe ich rund 16 Stunden gebraucht. Der zweite Durchgang mit den Verbesserungen habe ich dann in etwa zehn Stunden geschafft. Plant aber auf jeden Fall mal ein Wochenende ein und baut sie, anders als ich, ohne Zeitdruck. Sie soll ja am Ende auch richtig gut aussehen!

Falls ihr übrigens für die reine Epaper-Variante des Hefts entscheidet: Hier bekommt ihr die Burg als PDF, auf Bastelkarton ausdrucken müsst ihr dann allerdings selbst.

Dicke Mauern, dickes Heft

Unser dickes Sonderheft gehört in die Satteltasche aller angehenden Ritter und Abenteurer in Kingdom Come 2.

Nicht nur beim Basteln, auch im Spiel können die ersten Schritte erst mal ziemlich knifflig, fast schon einschüchternd sein, bevor man sich mit Spaß darauf stürzen kann. Ein Glück, dass euch sowohl beim Einstieg als auch im späteren Spiel unsere dicke Black Edition zum Riesen-Rollenspiel unter die Arme greift!

