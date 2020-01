ByteDance, die chinesische Firma hinter der extrem erfolgreichen Social-Media-App TikTok, plant einen massiven Vorstoß in den Gaming-Bereich. Wie Bloomberg berichtet, hat das wertvollste Startup-Unternehmen der Welt in den vergangenen Monaten mehrere Entwicklerstudios aufgekauft und sich die exklusiven Vertriebsrechte an ihren Spielen gesichert.

Bereits über 1000 Mitarbeiter

Außerdem baut ByteDance seit einiger Zeit ein eigenes Gaming-Entwicklerstudio auf. Obwohl sich das Projekt offiziell noch in einer sehr frühen Phase befindet, sind bereits über 1000 Mitarbeiter an der Entwicklung der ersten zwei Spiele beteiligt.

Offenbar wurden auch viele der Mitarbeiter bei der Konkurrenz abgeworben. So holte man unter anderem Wang Kuiwi an Bord, der vorher bei Perfect World, einem großen chinesischem Entwickler und Veranstalter von E-Sports-Turnieren, angestellt war.

Erste Spiele bereits im Frühling

Bereits im Frühling 2020 sollen die ersten beiden Titel veröffentlicht werden. Es soll sich dabei um »non-casual« MMOs mit chinesischen Fantasy-Elementen handeln, die in China selbst, aber auch weltweit veröffentlicht werden sollen. Für welche Plattformen die Spiele erscheinen werden, ist bislang nicht bekannt. Es liegt aber die Vermutung nahe, dass die Titel primär für den Mobile-Markt entwickelt werden.

Jedoch könnten auch PC-Spiele teil der Planungen sein: Eines der aufgekauften Entwicklerstudios ist Pangu Games, die 2017 das Free-To-Play MMO Revelation Online veröffentlichten.

Was ist TikTok überhaupt?

TikTok ist eine Social-Media-Plattform, auf der ihre Nutzer kurze Videoclips mit ihren Freunden, aber auch mit der ganzen Welt, teilen können. Hauptsächlich werden dort Videos geteilt, auf denen die Nutzer singen, tanzen oder kurze Comedy-Sketche aufführen.

