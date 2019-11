Mikrotransaktionen und Ingame-Käufe sind vielen Spielern hierzulande ein Dorn in Auge - in China haben sie laut South China Morning Post nun sogar für einen handfesten Rechtsstreit zwischen zwei (Ex-)Freunden gesorgt.

Freund nimmt Charakter Geisel & verkauft ihn anschließend

Ein Spieler, der sage und schreibe 1,4 Millionen US-Dollar in seinen Charakter im Asia-MMORPG Justice Online investierte, lieh diesen gutgläubig einem seiner Freunde aus. Doch statt mit dem extravaganten Helden selbst Ingame-Abenteuer zu erleben, nahm der Freund/Angeklagte ihn als Geisel. Sein Plan war, den Charakter für 388.000 Yuan (ca. 50.000 Euro) an seinen ursprünglichen Besitzer zurückzuverkaufen.

Als der ursprüngliche Besitzer sich weigerte, veräußerte er den Charakter kurzerhand auf dem Ingame-Marktplatz - für etwas mehr als 500 Euro. Als Grund für den niedrigen Preis nannte der Freund während der Gerichtsverhandlung, dass es sich dabei um einen Tippfehler handelte, weil ihm vom exzessiven Spielen schwindelig gewesen sein.



Schadensersatz für Schnäppchenjäger

Letztlich musste der Streit vor Gericht geklärt werden: Nach einer mehrstündigen Verhandlung konnte ein Vergleich zwischen den drei beteiligten Parteien erwirkt werden: Der ursprüngliche Besitzer des Charakters erhält diesen zurück, aber muss dem Spieler, der diesen auf dem Ingame-Marktplatz so günstig ergattern konnte, einen Schadensersatz in Höhe von gut 12.000 Euro zahlen. So gab es am Ende dieses Kuriosums, das eigentlich keinen Gewinner verdient gehabt hätte, doch noch einen. Für die chinesischen Behörden gilt die Geschichte nun als Präzedenzfall dafür, wie Richter in Zukunft bei Streitigkeiten um digitale Güter verfahren können.

Bei Justice Online handelt es sich um ein MMORPG mit Fokus auf Martial-Arts-Kämpfen. Es ist im asiatischen Raum aktuell das Flagschiff-MMO der Firma NetEase. Diese ist unter anderem auch für den Vertrieb der chinesischen Version von World of Warcraft zuständig und arbeitet momentan mit Blizzard zusammen an Diablo Immortal.

