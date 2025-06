Sohn möchte unbedingt eine Switch 2 und ist dafür bereit, zu außergewöhnlichen Mitteln zu greifen: PowerPoint

Der Sohnemann bereitet sich gut auf seine Anfrage bei den Eltern vor und holt sich sogar Feedback ein. (Bild: Adobe Stock - Fascinadora | Reddit Iamverydumbazz)

Einige von euch dürften sich schon seit ein paar Wochen mit ihrer Switch 2 vergnügen, während andere wohl noch sparen oder überlegen, ob sie überhaupt eine davon kaufen wollen.

Doch die Jüngeren unter uns, die selbst noch keine großen finanziellen Mittel haben, müssen sich wohl anders helfen. Ein Sohn hat im Subreddit r/NintendoSwitch2 gezeigt, wie er an die neueste Nintendo-Konsole kommen will: durch eine geschickte PowerPoint-Präsentation.

Mit PowerPoint zur Switch 2?

Es könnte die Art von Projekt sein, die mutig, witzig und/oder charmant genug ist, um zu funktionieren: Der vermutlich recht junge Verfasser des Reddit-Beitrags hat eine PowerPoint-Präsentation mit dem Namen Why I Need a Switch 2 (zu Deutsch: Warum ich eine Switch 2 brauche) gebaut und will mit ihr seine Eltern davon überzeugen, ihm die Konsole zu kaufen.

Die Präsentation umfasst 5 sorgfältig gestaltete Folien, die zeigen sollen, was er bereit wäre zu tun, um die Switch 2 zu bekommen. Dazu gehören:

Ein guter Bruder sein

Sein bestes Verhalten zeigen

Hausarbeiten erledigen

Anders als der Name der Präsentation andeutet, nennt er keine Gründe, warum er denn nun die Switch 2 braucht. Doch da kommt die Community ins Spiel.

Da geht noch mehr!

In den Kommentaren unter dem Beitrag finden sich diverse schöne und witzige Kommentare, doch einige wollen ihm dabei helfen, seine Präsentation zu optimieren:

Du hast aber nicht gesagt, warum du eine Switch brauchst, sondern nur, dass du eine willst. Du solltest hinzufügen, wie du davon profitieren würdest. Reddit-Nutzer rdubmu

Zusätzlich soll er Spieleabende für die ganze Familie anbieten oder mehr auf seine Schwester eingehen:

Wenn ich als Elternteil miterlebe, wie mein Sohn mit seiner Schwester teilt, geht mir immer das Herz auf. Verwende das auf jeden Fall. Reddit-Nutzer Lefaid

Einige Nutzer verraten ihm, was sie als Eltern darüber denken würden und machen dementsprechende Vorschläge:

Wie wirst du ein guter Bruder sein? Definiere es in umsetzbaren und messbaren Schritten – zum Beispiel, wie oft pro Woche und wie viele Stunden du deinem Geschwister bei den Hausaufgaben hilfst, welchen Plan es für Müll rausbringen und Abwasch gibt (jeden Tag? Wie lange jeweils?), usw. 'Ein guter Bruder sein' und 'gutes Verhalten' sind zu vage und lassen zu viel Spielraum, um nur das absolute Minimum zu tun. Reddit-Nutzer HotpotLove

Andere Nutzer sehen die Situation eher mit Humor und vermuten eine ältere Person hinter dem Beitrag:

Plottwist: Er ist 30 Jahre alt

Hat die Präsentation funktioniert? Leider ist bisher nicht bekannt, ob er die Präsentation schon gehalten hat oder ob sie erfolgreich war. Doch mit den Tipps, die er von der Community bekommen hat, stehen seine Chancen vielleicht gar nicht so schlecht.

