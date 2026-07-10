Sonys neue Kamera gehört zu den vielseitigsten überhaupt – wer so ein All-in-One-Paket haben möchte, muss aber tief in die Tasche greifen

Die Sony RX10 V zeichnet sich vor allem durch das besondere Objektiv aus. (Bild: Sony)

Mit der RX10 V hat Sony nach sieben Jahren einen Nachfolger der RX10 IV vorgestellt. Die Superzoom-Kamera soll ein beeindruckendes Gesamtpaket bieten, ist aber auch mit einem entsprechenden Preisschild ausgestattet.

Eine Kamera für alles

Verschiedene Aufnahmesituationen stellen auch ganz unterschiedliche Herausforderungen an Fotografen und Videografen. Wer wirklich für alles gerüstet sein möchte, muss in der Regel einen ganzen Koffer voller Objektive und Filter mitschleppen.

Genau das soll die RX10 V, genau wie die Vorgängermodelle, überflüssig machen. Die Vielseitigkeit der neuen Kamera ist auf dem Markt nahezu konkurrenzlos.

Das Herzstück ist dabei die Kombination aus dem 1-Zoll-Sensor und dem fest verbauten »Vario-Sonnar T 24–600 mm Zoomobjektiv« mit einer Lichtstärke von F2.4–4.0 von Zeiss. Vom Weitwinkel bis zum Super-Tele lässt sich damit nahezu jede Aufnahmesituation ohne Objektivwechsel abdecken.

Die Kamera könnt ihr euch hier im Video ansehen:

5:45 Sony RX10 V: Das ist die neue Superzom-Kamera

Autoplay

Mit dem neuen Modell bringt Sony ein paar moderne Anpassungen, die die Modellreihe technologisch auf den neuesten Stand bringen sollen. Das sind die wichtigsten Upgrades im Vergleich zur RX10 IV:

Neuer Prozessor: Der »BIONZ XR« soll eine verbesserte Rauschunterdrückung, präzisere Farben und allgemein eine schnellere Verarbeitung ermöglichen.

Der »BIONZ XR« soll eine verbesserte Rauschunterdrückung, präzisere Farben und allgemein eine schnellere Verarbeitung ermöglichen. Mehr KI: Der Autofokus wurde mithilfe von KI noch einmal verbessert und soll nun vor allem schwierige Motive wie Vögel oder Insekten verlässlicher tracken.

Der Autofokus wurde mithilfe von KI noch einmal verbessert und soll nun vor allem schwierige Motive wie Vögel oder Insekten verlässlicher tracken. Besserer Akku: Laut Sony soll der Akku etwa 50 Prozent länger durchhalten als beim Vorgängermodell.

Laut Sony soll der Akku etwa 50 Prozent länger durchhalten als beim Vorgängermodell. Angepasste Bedienbarkeit: Das Gehäuse der RX10 V ist ergonomischer designt, es wurde eine dedizierte AF-ON-Taste hinzugefügt und das Menüsystem wurde überarbeitet.

Das Gehäuse der RX10 V ist ergonomischer designt, es wurde eine dedizierte AF-ON-Taste hinzugefügt und das Menüsystem wurde überarbeitet. Video-Qualität: Das neue Modell unterstützt jetzt auch 4K-Aufnahmen mit 120 Bildern pro Sekunde und soll generell besser für Videografen geeignet sein.

Seit 15 Jahren jage ich der besten Bildqualität hinterher und ein neuer Kamera-Trend zeigt mir, wie unwichtig sie für viele eigentlich ist

Die absolute Premium-Ausstattung der Kamera hat natürlich auch ihren Preis. 2.499 Euro ruft Sony für die RX10 V auf. Der Versand soll ab dem 17. Juli 2026 beginnen. Der Preis ist natürlich ziemlich happig, es sollte aber nicht vergessen werden, dass es eine Menge Objektive bräuchte, um diese Möglichkeiten abzudecken, sodass der Preis auch auf andere Art deutlich steigen würde.