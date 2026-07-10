Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Matt Damon dachte sich beim Drehbuch zu Christopher Nolans The Odyssey: »Ich weiß nicht, wie wir das hinkriegen sollen«

Christopher Nolan bringt schon bald einen der ältesten und bekanntesten Mythen der griechischen Geschichte ins Kino. Sein Star war skeptisch, ob das überhaupt gelingt.

Profilbild von Vali Aschenbrenner

Vali Aschenbrenner
10.07.2026 | 16:19 Uhr

Wie steht ihr zu Christopher Nolans Odyssey: Freut ihr euch auf den Kinofilm oder lässt er euch eher kalt? Bildquelle: Universal Pictures Wie steht ihr zu Christopher Nolans Odyssey: Freut ihr euch auf den Kinofilm oder lässt er euch eher kalt? Bildquelle: Universal Pictures

Am 16. Juli 2026 startet mit The Odyssey der nächste große Film von Christopher Nolan in den Kinos. Und obwohl der Regisseur von etwa Memento, The Dark Knight oder Inception bislang selten enttäuscht hat, wird spätestens seit den ersten Bildern und Trailern angeheizt über das Projekt diskutiert.

In einem Interview mit Fandango macht mit Matt Damon der Hauptdarsteller des Films kein Geheimnis daraus, dass er selbst eine gewisse Skepsis mit ans Set brachte. So verrät der 55-jährige Schauspieler:

Ich habe das Drehbuch gelesen und mir gedacht: Ich weiß nicht, wie wir das umsetzen sollen.

In Anbetracht der circa 2.800 Jahre alten Vorlage zu The Odyssey können wir uns ungefähr denken, worauf Damon anspielt. So erzählt die Geschichte von einer langjährigen Reise zur See voller Stürme, Monster und mythischer Kreaturen.

Währenddessen ist Nolan dafür bekannt, vor allem auf echte Sets, Effekte und Stunts anstelle von übermäßigem CGI zu setzen. Einen ersten Blick zum Beispiel auf den Zyklopen Polyphemos enthüllt schon mal der offizielle Trailer zu The Odyssey:

Video starten 2:24 The Odyssey - finaler Trailer zu Christopher Nolans neuesten Film

The Odyssey ist Christopher Nolans bislang teuerster Film

Fairerweise konnte Christopher Nolan für sein neuestes Werk auf ein massives Budget von 250 Millionen US-Dollar zurückgreifen – so teuer war bisher keiner seiner Filme. Nolans Faible für den Gebrauch von IMAX-Kameras dürften einen signifikanten Anteil der Kosten ausmachen.

Dabei handelt es sich um besonders teure und schwere Kameras, die Dreharbeiten aufwändiger und schwieriger gestalten können. Dafür bekommt das Publikum besonders hochauflösende Bilder im Großformat.

Laut einer alten Faustregel von Hollywood müsste The Odyssey damit mindestens 500 Millionen an den Kinokassen einspielen, um keinen Verlust zu machen. Ersten Prognosen (etwa via Forbes) zufolge wird The Odyssey trotz all der Online-Diskussionen kein Flop und soll am Startwochenende alleine in den USA zwischen 98 und 132 Millionen Dollar einspielen.

»So muss Kino aussehen« - Der neue Trailer zu Dune: Part Three steigert die Vorfreude von Sci-Fi-Fans ins Unermessliche
von Vali Aschenbrenner
»So muss Kino aussehen« - Der neue Trailer zu Dune: Part Three steigert die Vorfreude von Sci-Fi-Fans ins Unermessliche Video starten
Avengers 5: Die allerersten Leute haben Doomsday wohl schon gesehen und ihr Urteil ist mehr als eindeutig
von Vali Aschenbrenner
Avengers 5: Die allerersten Leute haben Doomsday wohl schon gesehen und ihr Urteil ist mehr als eindeutig
Harry Potter: Noch vor dem Start der HBO-Serie muss die erste Darstellerin ausgetauscht werden
von Franziska Hammerschmidt
Harry Potter: Noch vor dem Start der HBO-Serie muss die erste Darstellerin ausgetauscht werden

Übrigens hat das Kino-Jahr 2026 auch nach The Odyssey noch ein paar echte Highlights in petto. So etwa Denis Villeneuves Dune: Part Three am 17. Dezember oder Avengers: Doomsday am 16. Dezember.

Und dann wären da ja auch noch große Serien-Releases wie Staffel 3 von Der Herr der Ringe: Ringe der Macht am 11. November oder Harry Potter zu Weihnachten. Mehr dazu könnt ihr unter den Links oben nachlesen.

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GameStar
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
24 Tonnen Kleber halten die höchste Kirche der Welt zusammen   1     1

vor 2 Stunden

24 Tonnen Kleber halten die höchste Kirche der Welt zusammen
Matt Damon dachte sich beim Drehbuch zu Christopher Nolans The Odyssey: »Ich weiß nicht, wie wir das hinkriegen sollen«

vor 2 Stunden

Matt Damon dachte sich beim Drehbuch zu Christopher Nolans The Odyssey: »Ich weiß nicht, wie wir das hinkriegen sollen«
Die Polizei von Queensland bestätigt den Fund von sechs großen Metallkugeln am Forrest Beach: Was hat es mit den »Weltraumkugeln« auf sich?   1     1

vor 3 Stunden

Die Polizei von Queensland bestätigt den Fund von sechs großen Metallkugeln am Forrest Beach: Was hat es mit den »Weltraumkugeln« auf sich?
Günstige Rollenspiele zu Herr der Ringe, Bladerunner oder Alien: Einer der besten Pen+Paper-Verlage haut gerade massive Rabatte raus   1     3

vor 4 Stunden

Günstige Rollenspiele zu Herr der Ringe, Bladerunner oder Alien: Einer der besten Pen&Paper-Verlage haut gerade massive Rabatte raus
mehr anzeigen