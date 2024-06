Spaceballs 2 kommt: Nach 37 Jahren wird die vielleicht beste Star-Wars-Parodie tatsächlich fortgesetzt

Um auf Spaceballs 2 zu kommen, hat Amazon offenbar gründlich die eigene Lizenzkiste durchkämmt. Bildquelle: MGM Studios

Der Sternenkrieg wird fortgesetzt, aber nicht nur im Star-Wars-Universum: 37 Jahre nach dem Kinostart von Spaceballs, wird jetzt tatsächlich an einer Fortsetzung gearbeitet - wie Variety jetzt bestätigt. Und dabei ist der mittlerweile 97-jährige Mel Brooks sogar wieder mit an Bord!

Die ersten Details zu Spaceballs 2 stehen schon mal fest

Doch eins nach dem anderen: Dass Spaceballs 2 kommt, ist nicht völlig überraschend. Über die letzten Jahre hinweg hatte Mel Brooks immer wieder mit dem Gedanken gespielt und wollte dafür sogar Rick Moranis in der Rolle von Lord Helmchen zurückbringen.

Daraus wurde jedoch nichts und jetzt arbeitet Brooks gemeinsam mit Josh Gad (Frozen) sowie Dan Hernandez und Benji Samit (Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem) an Spaceballs 2. Produziert wird der Spaß von den Amazon MGM Studios, die mittlerweile die Rechte an der legendären Sci-Fi-Komödie besitzen.

Für die Regie ist Josh Greenbaum (New Girl, Fresh Off the Boat) verantwortlich, während es noch keine Details zum Kinostart oder der Handlung gibt. Da gerade erst das Drehbuch eingereicht wurde, dürfte Spaceballs 2 noch eine Weile auf sich warten lassen.

Eine der Hauptrollen übernimmt Josh Gad persönlich, der bisher in Filmen wie Die Schöne und Das Biest oder Pixels zu sehen war. Als Synchronsprecher ist Gad außerdem in Produktionen wie Solar Opposites, Ghostbusters: Legacy und natürlich Die Eiskönigin zu hören.

2:18 Spaceballs: Offizieller Trailer zu Mel Brooks' legendärer Star-Wars-Satire

Mel Brooks schlägt zurück

Der originale Spaceballs startete 1987 unter der Regie von Mel Brooks in den Kinos, der dabei als Präsident Skroob und Yogurt eine Doppelrolle übernahm. Die Parodie machte sich allen voran über Star Wars, aber auch andere beliebte Sci-Fi-Franchises wie zum Beispiel Star Trek oder Alien lustig.

Spaceballs dürfte neben Robin Hood - Helden in Strumpfhosen und Die Verrückte Geschichte der Welt zu den bekanntesten Regiearbeiten von Brooks gehören. Darüber hinaus wirkte der mittlerweile 97 Jahre alte Filmemacher an zahlreichen anderen Komödien als Schauspieler und/oder Drehbuchautor mit - wie zum Beispiel Frankenstein Junior oder Der wilde wilde Westen (im Original Blazzing Saddles ).

Ob die Suche nach mehr Geld in Spaceballs 2 von Erfolg gekrönt sein wird, muss sich erst zeigen. Bis dahin könnt ihr euch die Zeit mit weiteren spannenden News aus der Filmbranche vertreiben.

Was haltet ihr davon, dass nach 37 Jahren jetzt tatsächlich Spaceballs 2 kommen soll? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!